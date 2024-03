Roger Lamesa: "Lo importante es seguir porque nuestra gente se lo merece"

Tras la imponente victoria de su equipo por 3-0 ante el Madrid CFF, Roger Lamesa valoró en rueda de prensa el partido de sus jugadoras:

"Lo primero darle las gracias al Madrid por las condiciones complicadas, son un equipo valiente y con personalidad y le deseamos la mayor de las suertes. Damos infinitas gracias especialmente a la afición, el mayor reconocimiento a los aficionados que nos siguen, me parece admirable lo que ha hecho la gente hoy.

Comentó también la gran actuación de Lauri y Alicia Redondo: "Sienten el club como suyo, Lauri tiene una gran versatilidad y ha jugado en cuatro posiciones en el mismo partido, en todas cumpliendo un papel que no era fácil. Era el primer caballo de batalla para evitar que ellas crearan superioridades, su liderazgo y su calidad hablan por sí solas. Alicia con balón da sentido a todo lo que hacemos, me parece injusto que una futbolista de su nivel no haya sido internacional con la selección, es discreta, humilde y trabajadora y no tiene el gran premio que se merece por como juega", alabó Lamesa a sus jugadoras.

Comentando sobre el despliegue del equipo, explicó que "El Madrid tiene una gran capacidad de generar superioridades en todas las parcelas del campo, para mí solo a la altura del FC Barcelona, por parte de Víctor hay un trabajo enorme y no es casualidad que peleen por Champions. Intentamos juntar las líneas y evitar pases en diagonal por dentro, evidentemente la ayuda de nuestros mediocentros para no perder el balón también ha hecho mucho", comentó.

Justificó la titularidad de Falfán como "sujeción, queríamos gente para que estuvieran más libres para dar ayudas entre líneas, es verdad que se está adaptando y viene de mucho trote con su Selección, pero ha dado minutos muy interesantes", explicó Lamesa.

Sobre los próximos partidos y la recta final, comentó que "ya veremos como estamos después del parón, es cierto que cada vez queda menos y cada vez hay más gente involucrada por la permanencia. Lo importante es que todos tengamos objetivos, quien pierda la tensión y la competitividad ante cualquier adversario tendrá problemas. Lo importante es seguir por que nuestra gente se lo merece", finalizó.