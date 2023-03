La afición del Granada pasa del runrún en la grada por su juego al éxtasis

Otra vez con el tiempo casi cumplido pero ya nadie se acuerda, o casi nadie, del nivel que ofreció el Granada ante el Real Oviedo. El fútbol suele ser muy caprichoso y un tanto cambia por completo la opinión de los aficionados. Muchos pensaron que, con ese juego, los de Paco López tendrán difícil ascender pero el tanto de Ricard en el minuto 89 a buen seguro que les hizo olvidar ese pensamiento.

Lo cierto es que el runrún en la grada de Los Cármenes fue una constante durante el choque ante el conjunto de Álvaro Cervera, que por cierto, por momentos dominó el choque y tuvo dos buenas ocasiones de gol. Pero, de ahí a ser infinitamente superior a los rojiblancos como señaló en la rueda de prensa va un mundo. Cada uno analiza los partidos a su manera y el técnico del cuadro asturiano se ve que no se reguló bien sus típicas gafas, apodo con el que se le conoce en Cádiz.

La Segunda

Los tres puntos no pueden tapar las carencias que ofreció el conjunto rojiblanco, al que le costó mucho superar el orden ovetense. No es la primera vez que sucede pero así es la Segunda División. Una competición en la que mantener la regularidad es harto complicado. A la mínima que tienes un par de jornadas malas los rivales lo aprovechan y Las Palmas es un claro ejemplo. Ha estado toda la competición entre los dos primeros y ya está a dos puntos de los rojiblancos y teniendo que visitar Los Cármenes. La afición granadinista se marchó, como no podía ser de otra forma, muy contenta a casa. Se le olvidó pronto el mal encuentro de su equipo, reconocido por el propio técnico valenciano.

Los récords

Los espectaculares resultados que está cosechando el Granada CF en casa está provocando que no pare de batir récords. Es el único equipo invicto como local y ha igualado el número de porterías a cero en Segunda División que tenía la plantilla de Diego Martínez en la campaña 2018-2019. Además, tal y como reflejó la cuenta especializada en datos @GCFstats, también ha igualado la cifra de partidos seguidos sin perder en la segunda categoría del fútbol español con diez duelos, algo que no sucedía desde la temporada 1961-1962. Ha sumado 26 de 30 puntos posibles y mantener ese ritmo de puntuación no es nada fácil.

La preocupación

Pero el choque dejó una preocupación. Aunque es mera hipótesis, podría darse el caso de que los rojiblancos jueguen play off y no asciendan de manera directa y que en dichas eliminatorias no puedan disponer de Uzuni y Weissman por ir convocados con sus selecciones. El ejemplo se dio ayer y no salió bien el experimento con Famara Diédhiou en punta, que decepcionó a la afición. De hecho, tan sólo estuvo sobre el terreno de juego 45 minutos. Mucho tendrá que mejorar para ser un hombre importante. Sin Jorge Molina, no poder contar con los dos referentes ofensivos en junio, si es que no se sube antes, sería una gran problema.

Homenaje

Fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos del encuentro. Regresó a Granada Ángel Montoro, el centrocampista valenciano que tanto ha dado y que la entidad no homenajeó como se merecía. Un detalle feo para un jugador que pasará como uno de los centrocampistas con más clase que ha jugado en la entidad nonagenaria en las dos últimas décadas. Afortunadamente, la afición sí demostró más señorío y ovacionó al que fuera uno de los capitanes de la pasada campaña. Excompañeros como Quini, Carlos Neva, Antonio Puertas o Víctor Díaz lo esperaron al término del choque y los recogepelotas le hicieron un pasillo antes de entrar a los vestuarios. Fueron momentos que no todos los aficionados presenciaron pues se produjo pasados unos minutos después del final del choque cuando se iban a sus casas. Hubiera sido más bonito reconocerle su trabajo antes del encuentro porque él quiso seguir en Granada pero la dirección deportiva no lo quiso. A los emblemas hay que cuidarlos. Menos fotos y más detalles.

Finales

Restan nueve jornadas o, como calificó Paco López en rueda de prensa, nueve finales. Por Los Cármenes deben pasar Las Palmas, Eibar, Lugo y Leganés y habrá que viajar a Gijón, Zaragoza, Santander, Vitoria y Miranda de Ebro. Con catorce puntos de renta sobre el séptimo clasificado, el Cartagena, al que se le tiene ganado el average, el play off está cada vez más cerca pero el objetivo es terminar el 28 de mayo la temporada. Llega la fase más emocionante del curso.