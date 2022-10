Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Ya dije que iban a venir curvas”

Aitor Karanka mantiene la calma. Pese a los malos resultados de las últimas tres jornadas en las que su equipo ha sumado cuatro puntos de quince posibles, tiene el apoyo de la entidad según declaró en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante la Ponferradina. El vitoriano manifestó que tanto Alfredo García Amado, director general, como Nico Rodríguez, director deportivo, “me han transmitido normalidad y tranquilidad pero como desde el día que firmé. Si he venido aquí es por ser un proyecto en el que creo. Sabíamos que iba a haber momentos como este, peores y también mejores y ellos tienen experiencia. Hablamos de los ejemplos del año pasado con el Girona y el Valladolid”.

En concreto, fue claro y señaló que “si me hubiesen dicho desde el inicio que había estar entre los dos primeros toda la temporada una de dos, o no hubiese venido o habría hecho las cosas de distinta manera”. De hecho, recordó que “hablamos de que no había que tener prisa para construir la plantilla en pretemporada ni tengo prisa ahora para recuperar a los jugadores lesionados por riesgo a que recaigan”. Para Karanka es evidente que “existe una exigencia pero también una autoexigencia mía que es la que me hace saber qué es lo que quiero. Dije tras ganar tres partidos seguidos que iban a venir curvas. La plantilla se tardó en hacer porque queríamos a esos jugadores y había que esperar. Ahora es lo mismo”. Todo ello le llevó a decir que hasta el momento “el día a día es el mismo”.

Ausencias

El preparador vasco descartó para la cita en tierras castellano-leonesas a Ignasi Miquel y Sergio Ruiz, además de André Ferreira, que tendrá que pasar por el quirófano. Respecto al portero luso apuntó que “es una pena. Ha sido un varapalo sobre todo para él”. No obstante, y tras indicar que “la mejor opción es pasar por el quirófano”, mostró su apoyo al portugués: “Tiene a un club y a una afición detrás de él que le va a ayudar en su recuperación”. Tampoco descartó acudir al mercado para firmar a un guardameta pero, eso sí, pidió “hacer las cosas con cabeza y sin precipitarnos para no cometer errores. La dirección deportiva está preparada para lo que pueda pasar. Tenemos a Raúl Fernández además de Ángel Jiménez, Adri López y Rafa Romero y de momento la portería está cubierta”.

Pero no todo es negativo esta semana para el Granada CF pues Soro, Jonathan Silva y Alberto Perea ya están trabajando con el grupo, al igual que Carlos Neva que, poco a poco, se acerca al final de su recuperación. Sobre el lateral gaditano indicó que “está dando más pasos que son los importantes como entrar al choque con compañeros y hacer gestos de partidos”. Sobre Raúl Torrente declaró que “sigue en fase de recuperación con el cuerpo médico. Son cuerpos diferentes y la recuperación será diferente”.

Buen ambiente

Los resultados no están acompañando pero Aitor Karanka no se pone nervioso. Sobre todo porque palpa en el vestuario un “muy buen ambiente”. Y lo argumentó de la siguiente manera: “Un jugador que lleva mucho tiempo en el fútbol profesional me dijo esta semana que no había visto un grupo como este. Y que te diga eso uno de los futbolistas más importantes de la plantilla es para estar orgulloso”. Lo que le llevó declarar que “estoy encantado y no sólo con los jugadores sino también con el resto de trabajadores del club”.

Respecto al entorno y tras dejar claro que “tampoco estoy mucho tiempo en la calle”, entiende que haya “un estado de preocupación que es normal como lo había de euforia por ganar tres partidos. Entiendo a la gente, es la que vive el día a día y que nos exija cada vez más es lo que me gusta y he hecho durante toda mi carrera. Lo peor en una situación así es que hubiera indiferencia”. Sin embargo, fue contundente y señaló que “sé donde estoy y como entrenador no me puedo permitir un estado de euforia”.

Adversidades

Una vez más aludió a los problemas que esta teniendo en este inicio liguero cuando fue cuestionado por el tiempo que necesita para ver a su equipo rendir al 100%. “Es más cuestión de tener a toda la plantilla disponible más que de tiempo, que también. Cuando estuvimos tres o cuatro semanas trabajando sin lesionados el equipo dio una versión muy buena. No son excusas, son hechos. Hemos tenido muchas adversidades pero lo importante es que, poco a poco, vayamos entrenando todos o casi todos”, indicó el preparador granadinista.

Por lo que se refiere a la situación de Matías Arezo, que apenas está contando con minutos en los últimos partidos, aclaró que “está entrenando bien” y ante el Huesca “pensé en sacarlo pero tenía que haber cambiado de sistema y en partidos tan abiertos no me gusta cambiar mucho y suelo dejar cambios por si pasa algo. Es un jugador que su presente quizá no es todo lo bueno que él quiere pero estoy seguro que va a tener un futuro muy bueno”. Y en cuanto a Óscar Melendo, que le dio otro aire a los rojiblancos frente al cuadro oscense, reconoció que tiene que “pensarlo” el darle de nuevo la titularidad. “Por él jugaría 90 minutos siempre pero hay que tener cuidado después de una lesión como la suya. No nos podemos equivocar”, matizó.

El rival

Por último, en su cabeza sólo está la Ponferradina, un rival del que dijo que “tiene buen trato con el balón y siempre que puede sale jugando desde atrás, sea con una línea defensiva de tres o cuatro”. Karanka se deshizo en elogios hacia el portugués José Gomes y comentó que “lo conozco desde hace mucho tiempo y donde ha estado lo ha hecho francamente bien”. Pero al margen de la calidad de hombres como “Erik Morán o Agus Medina, a los que he tenido”, destacó “a la afición que es de las que aprieta”. Por lo que terminó su comparecencia apuntando que “será un partido complicado como todos los de esta categoría”.