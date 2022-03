‘Match ball’ del Granada CF en Mendizorroza en su lucha por alejarse del peligro

Aunque pueda parecer excesivo, el duelo que afronta hoy el Granada CF en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés puede ser calificado como un match ball. Es cierto que restan diez jornadas para el final de la competición pero citas ante rivales directos cobran una mayor importancia por todo lo que hay en juego y lo que puede suponer para el futuro.

Los rojiblancos quieren seguir fuera de los puestos de descenso y, para ello, están obligados a ganar en tierras vascas. Una victoria que supondría un punto de inflexión en su trayectoria. Primero porque romperían una racha de diez encuentros sin ganar. Segundo porque conseguirían el primer triunfo en el presente año y ganarían en confianza. Tercero porque alejarían al cuadro de José Luis Mendilibar en seis puntos más el average particular. Y cuarto porque Rubén Torrecilla tendría dos semanas más para trabajar con el equipo y, salvo sorpresón, seguiría en el cargo.

Una final

Porque sería una locura que sacara adelante el duelo ante los vitorianos y la propiedad junto a la dirección deportiva decidieran que el extremeño no continuara en el cargo. Aunque el Granada CF, en ocasiones, hace cosas que pocos entienden. Más allá de eso, la realidad es que el duelo es una auténtica final para ambos conjuntos. Los rojiblancos han desperdiciado en las últimas cuatro jornadas los tres duelos como local que tenían en los que únicamente han sacado un punto de nueve posibles. Eso hace que tenga que rectificar su trayectoria a domicilio.

Pero fuera de casa su rendimiento no está siendo bueno. No es peor de la categoría, ni mucho menos, pero tan sólo ha sumado una victoria en catorce salidas. Si la segunda llegara en tierras vascas, el futuro se vería con mucho más optimismo. Un empate sería bueno por lo que se refiere al average particular con los blanquiazules pero podrían mandar a los puestos de descenso si el Cádiz vence en casa al Villarreal, que llega tras la resaca de pasar a cuartos de final tras dar buena cuenta de la Juventus.

El Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro choques de la Liga y sólo ha sido capaz de vencer uno de sus dieciséis encuentros más recientes del campeonato. Es el equipo con más duelos directos por disputar en las últimas diez citas, con cuatro (ante Granada CF, Mallorca, Levante y Cádiz), y el que menos partidos de los abajo deberá afrontar contra los cuatro primeros de la clasificación.

El dilema

De cara a la cita, Rubén Torrecilla tiene un dilema. En su estreno como técnico del primer equipo optó por jugar con tres centrales y dos carrileros. Sin embargo, Raúl Torrente vio la quinta amarilla y no está disponible tras quince encuentros seguidos de los cuales en trece fue titular. La baja del canterano provoca que tan sólo haya tres centrales en la plantilla, lo que implica que si forma con ellos de inicio y surge algún inconveniente, tendrá que variar el dibujo sobre el terreno de juego o usar la polivalencia de sus futbolistas.

La velocidad de Luis Rioja en la izquierda y la llegada desde atrás de Pere Pons es una de sus armas

Si opta por tres atrás, está claro que serían Víctor Díaz, Germán y Domingos Duarte, con Quini y Carlos Neva en los carriles. La dupla formada por Petrovic y Milla repetiría y, a partir de ahí, surgen las dudas por el gran abanico de posibilidades con las que cuenta el preparador extremeño, sea para los flancos o para actuar en la media punta acompañando a Luis Suárez, que es un fijo en la zona atacante.

Sin gol

Los problemas para hacer gol está siendo el mayor problema de un equipo que en las últimas siete citas ha anotado dos goles, uno de penalti y el otro en propia puerta en Valencia. Sin capacidad goleadores es imposible lograr la salvación. Quizá por ello, Torrecilla pueda optar por jugar con dos puntas, en principio Jorge Molina, lo que podría suponer una variación del sistema. No están disponibles Arias, Gonalons, Montoro y el citado Torrente.

La cita puede suponer un antes y un después a nivel deportivo en la entidad

Enfrente, un Alavés que sólo ha perdido un partido de los seis últimos disputados en su feudo y lo hizo frente al Barça en la recta final del encuentro. Esta fortaleza como local podría ser clave en un equipo que se rearma cuando actúa delante de su público. Mendilibar contará con toda la plantilla para encarar uno de los partidos del año y dejará fuera a Saúl García y John Guidetti. Todo apunta a que la defensa no se moverá, pero en el centro del campo hay más incógnitas. Gonzalo Escalante y Mamadou Loum podrían regresar al equipo titular, mientras que Édgar Méndez y Jayson Remeseiro se jugarán un puesto en la banda derecha.

Una cita que puede suponer un antes y un después a nivel deportivo en la entidad ya sea para bueno o para malo. Pero si se logra ganar, las aguas bajarán mucho más calmadas en el seno rojiblanco.