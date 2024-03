Alfredo García Amado, director general del Granada: "Yo no me voy a ir, soy un profesional"

En la presentación de José Ramón Sandoval participó Alfredo García Amado que hizo hincapié en que la decisión de contratar al nuevo técnico fue “una cosa de equipo. Aquí acertamos todos y nos equivocamos todos. Cuando subimos todos éramos unos fenómenos y me hacían la pelota pero esto es fútbol”.

El gestor asturiano, visiblemente dolido por momentos, reconoció que “cuando estamos en esta situación es porque las cosas no van bien. El Consejo de Administración ha decidido que era el momento de cambiar y darle un aire distinto aunque muchos dicen que somos ilusos pero aún estamos a tiempo de revertir la situación”.

García Amado quiso agradecer a Alexander ‘Cacique’ Medina “su trabajo y esfuerzo. Ha hecho todo lo posible pero las cosas no le han salido porque, al final, dependemos de los resultados. Me ha dado pena la marcha del ‘Cacique’ por todo lo que ha trabajado, de sol a sol, no es un caradura y se ha dejado el alma pero las cosas no les han salido y ahí tenemos la culpa todos”. Y es que para el director general “lo más fácil es dejarse ir y aguantar el chaparrón, pero no somos así. Las personas que tengo a mi lado no somos de esa forma de ser y vamos a luchar hasta el último minuto con todas las fuerzas que tenemos y por eso se toma esa decisión”.

Amado que apeló a “dignificar nuestra profesión y el escudo”, definió a Sandoval como “un gran profesional y siento admiración en lo personal por él. Hemos coincido en 73 partidos y confiamos en él porque siente el Granada CF como parte de su vida porque, al margen de sus conocimientos, irradia una personalidad fuerte”.

Al asturiano le cambió el semblante cuando le preguntaron por las pintadas aparecidas en Los Cármenes el pasado fin de semana: “Lo asumimos con deportividad pero no estoy de acuerdo con esa crispación que hay en torno al club. No me parece cívico porque asumo las críticas con respeto y educación pero me parecen una cobardía. Los que las hicieron les pido que vengan a hablar con nosotros desde la educación pero eso no va a cambiar nuestra hoja de ruta”.

Por último, descartó su marcha: “Yo no me voy a ir. Soy un profesional y me iré cuando el Consejo de Administración lo decida o haya un cambio de propiedad. Persona más cercana que yo con la afición no la hay porque escucho a todos pero, eso sí, con respecto”.