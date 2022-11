Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo: "Si ganamos al Granada es que no somos tan malos"

El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Carlos Tartiere tras la victoria de su equipo con un hombre menos sobre el Granada CF por la mínima (1-0).

El técnico cree que todos los partidos "son trabajados cuidadosamente, pero esta vez "el esfuerzo tuvo recompensa. Otras veces peleas lo mismo y te viene de espaldas la suerte. Desde el principio se puso todo muy feo, porque quedarse con diez siempre es una desventaja pero contra el Granada lo es aún más. Esperamos a que se equivocaran o acertásemos nosotros en una y fue lo que le pasó", analizó Cervera.

Analizando en profundidad un poco más el encuentro, Cervera señaló que el Oviedo aguantó "bien" defensivamente y "les obligamos a centrar mucho. Preferimos que disparasen desde fuera pero que cuando centraran tuviésemos gente atrás. No centraron mucho, pero estuvimos muy bien y el portero estuvo sensacional, y la que nosotros tuvimos la metimos", explicó.

Cervera cree que en el fútbol "existen" los puntos de inflexión pero que "nunca" se sabe cuándo lo son. "Marcamos en un minuto en el que aún nos daba tiempo a pasarlo mal. Los jugadores estaban saturados y ahora descansarán un poco y estarán mejor de ánimo. Nos faltaba confianza y autoestima, pero si ganamos al Granada es que no somos tan malos", resaltó el preparador oviedista.

La expulsión

Lo que no dejó esconder Cervera fue su enfado por la expulsión en la primera parte del defensa mexicano Aceves por un empujón sobre Callejón. Según las norma, "si zancadilleas a un jugador con balón de cara no es roja pero si lo agarras sí. No me parece muy lógico y seguro que lo cambiarán, pero de momento no es así. Me dicen que no es ni falta, e imagino que si no la revisaron fue porque estaban todos de acuerdo. Dejar a un equipo sin uno menos tan pronto, tan lejos del área y sin balón controlado, habría que haberlo revisado", sentenció.