Vuelve la competición liguera para el Granada CF y lo hace este fin de semana visitando un terreno vetado. Los de Diego Martínez se medirán este próximo domingo al Barcelona en el Camp Nou, que seguramente estará de uñas con su equipo tras no jugar la final de la Supercopa. Un estadio que no se le ha dado nada bien al conjunto rojiblanco en las 23 ocasiones que lo ha visitado.

Y es que cada vez que la entidad nazarí ha actuado en Can Barça, siempre ha perdido. Veintitrés citas y otras tantas derrotas hacen que puntuar sea una misión casi imposible y, en caso de hacerlo, pueda ser considerado como una victoria. El balance a nivel numérico, como no puede ser de otra manera teniendo en cuenta la dimensión en las que históricamente se han movido ambas entidades, no puede ser más negativo. Un total de 86 goles ha encajado a lo largo de su historia el octogenario club granadino, con una media de casi cuatro por partido (3,74), siendo tan sólo dieciocho los tantos anotados por los nazaríes.

Cinco partidos sin marcar

En este sentido, en las últimas cinco citas no ha logrado batir el arco azulgrana aunque en su regreso a Primera División, en la campaña 2011-2012, Víctor Valdés tuvo que sacar el cuero de su portería hasta en tres ocasiones en un histórico duelo que terminó 5-3. Tras ir por debajo 2-0, se llegó a empatar hasta que Leo Messi decidió entrar en el partido y con un hat-trick superar al mítico delantero César Rodríguez, que también jugó en el Granada CF, como máximo goleador histórico del club blaugrana en partidos oficiales.

Lo más cercano que ha estado el cuadro rojiblanco de, al menos, puntuar en la última época fue en el curso 2012-2013. El entonces equipo entrenado por Anquela plantó cara a los del malogrado Tito Vilanova y a seis minutos del final, y con empate a cero, el chileno Fabián Orellana falló un claro mano a mano ante Valdés en una ocasión que pasará a la historia. Sin embargo, Xavi y un autogol de Borja Gómez terminaron por destrozar las ilusiones de puntuar.

Goleadas

La mayor goleada que encajó el Granada CF en Barcelona se produjo en la temporada 1960-1961, con un contundente 8-2. Antes, en la 1943-1944, se recibió un tanto menos (7-2). Por último, el resultado más corto llegó en la campaña 1969-1970 al caer por la mínima (1-0).