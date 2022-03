Alejandro Catena: “El partido ante el Granada CF es clave para revertir nuestra situación”

Alejandro Catena, central del Rayo Vallecano, reconoció que la situación que atraviesan en el campeonato liguero "no es buena", aunque se mostró confiado "en dar la vuelta" a la mala racha con un triunfo la próxima jornada frente al Granada CF.

Diez partidos de Liga y sólo tres goles. Ese es el balance del Rayo en lo que va de 2022, un año en el que sólo han sumado dos puntos de treinta en juego, un registro que ha provocado que el equipo se desplome en la clasificación.

"Mala situación"

"Nos ha venido bien el parón para quitarnos los partidos de las piernas y la cabeza y preparar un partido importante. La situación no es buena, pero no nos conformamos y no estamos contentos, así que confiamos en dar la vuelta a la situación", dijo Catena.

Las áreas

Para Catena el próximo partido de Liga en Los Cármenes frente al Granada CF es clave al ser un rival directo por la permanencia. En ese sentido, señaló que “estamos con ganas de que llegue el partido de Granada para competir y revertir esta situación. Seguimos haciendo las mismas cosas que antes pero no nos está dando el mismo rendimiento. Es cuestión de estar más acertados en las dos áreas en momentos puntuales y confiamos en lo que venimos haciendo. Esa es la base para sacar esto adelante", declaró.

Para mejorar, indicó que “tenemos que defender bien, conceder pocas ocasiones, mantener la portería a cero y aprovechar las que tengamos. Hay que ser cuidadosos y efectivos en las dos áreas, que es algo que nos dará para ganar partidos", concluyó.