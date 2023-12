Partido por todo lo bajo en Vigo entre Celta y Granada CF en la lucha por la permanencia

Con un balance global de 18 puntos de 96 posibles entre ambos equipos, Celta de Vigo y Granada CF se miden este mediodía (14:00 horas) en el Estadio de Balaídos en busca de una victoria que le dé confianza en el campeonato liguero. Ambos conjuntos, inmersos en puestos de descenso, tan sólo han podido celebrar un triunfo cada uno en las dieciséis citas que se llevan disputadas. En total han cosechado 18 derrotas, ocho los gallegos y diez los rojiblancos, y se encuentran a tres y cinco puntos, respectivamente, de la salvación.

Sin duda, un duelo por todo lo bajo de la tabla clasificatoria que hará que el que pierda, si es que alguno lo hace, se descuelgue un poco más a dos partidos para el final de la primera vuelta, obligando al contrario a realizar una segunda ronda espectacular para poder mantener la categoría. Será el tercer partido de Alexander Medina al frente del cuadro granadino, en el que se espera poder volver a ver un equipo ordenado como sucedió en el Santiago Bernabéu y en el Nuevo Los Cármenes ante el Athletic Club. Sin embargo, tiene muchos aspectos por mejorar sobre todo a nivel ofensivo pues desde que empatase a dos ante el Barcelona, sus registros atacantes han bajado muchos enteros.

Cambios

El ‘Cacique’ es consciente de ello pero, como ya avisó en la rueda de prensa previa, realizará pocos cambios en su once inicial. Y si hace alguno, será pensando en que el próximo martes vuelve a haber jornada de liga con la visita del Sevilla FC a la instalación del Zaidín. Son ya trece los encuentros que lleva sin ganar el Granada CF por doce su rival. Un Celta de Vigo que aún mantiene a Rafa Benítez al frente del banquillo y que, incluso, la nueva presidenta del club vigués lo ha ratificado esta misma semana hasta final de temporada. Algo similar hicieron los responsables del club rojiblanco con Paco López y ahora ya está en el paro.

Por tanto, los tres puntos en juego cobran vital importancia. Los locales sólo han perdido uno de sus últimos cinco envites. El resto lo empataron frente al Sevilla, Valencia, Cádiz y Rayo Vallecano. Los de Medina, aunque él tan sólo lleva dos semanas en el cargo, han sumado dos puntos de 21 posibles. Con esos guarismos es una quimera pensar en la salvación pero el nuevo cuerpo técnico no ha llegado al nonagenario club para tirar la toalla.

Raúl Fernández no ha sido convocado y volverá a ser titular André Ferreira

Tras evitar una goleada ante el Real Madrid y y encajar tan sólo un gol frente al Athletic Club, la meta ahora es tener más presencia en el área contraria y generar ocasiones para hacer daño al rival. En teoría, el Celta es un rival de ‘la liga’ de los rojiblancos y será una buena muestra de hasta dónde puede llegar este equipo. En cualquier caso, y a tenor de las palabras del ‘Cacique’, pocas novedades habrá en el equipo inicial. Quizá la única radique en el puesto de central con la entrada de Miguel Rubio por Ignasi Miquel. El central madrileño, ya recuperado del esguince de tobillo que se hizo en Pamplona ante Osasuna, encaja en el perfil de zaguero rocoso y contundente que le gusta al uruguayo. Además, con ello permitiría contar con dos centrales con perfil natural y no dos zurdos con lo que ello supone a la hora de salir con el balón jugado.

De confirmarse la entrada en el once de Rubio, Ignasi saldría del once. Está siendo el centro de las críticas por sus desconexiones defensivas que está costando caro. A partir de ahí, y confirmado tanto el que ocupará la portería que no será otro que André Ferreira, como el resto de la defensa con Ricard y Carlos Neva en los laterales y Torrente en el eje de la zaga, el resto del equipo lo normal es que siga siendo el mismo que en la pasada jornada. Gumbau y Sergio Ruiz repetirán en la sala de máquinas, con Bryan Zaragoza en la izquierda, Gonzalo Villar en la media punta y arriba Uzuni, cayendo un poco más a la derecha pero con libertad, y Lucas Boyé en punta de lanza. El ariete suma 626 minutos más los descuentos sin marcar pues no lo hace desde la cita ante el Real Betis y no siempre ha jugado los 90 minutos. Además fue expulsado y se perdió un partido por sanción. De su mejoría de cara al arco rival dependerá, en parte, el rendimiento en la fase ofensiva de un equipo que tiene que ganar ya pues las jornadas van pasando y los resultados no llegan.

El rival

Enfrente, los rojiblancos se las verán con un Celta en horas bajas que lleva coqueteando varios años con el descenso a Segunda División y que, pese a contar con un técnico contrastado como Rafa Benítez, no pasa por su mejor momento. Han sido muchas las quejas que los vigueses han realizado por las decisiones de los colegiados y las revisiones del VAR pero lo cierto es que aún no han ganado en casa, al igual que el Almería, y no siempre los árbitros tienen la culpa de todo.

El que fuera técnico del Valencia, Real Madrid o Liverpool, entre otros, podría poner en su once como principal novedad a Iago Aspas, suplente en Vallecas, aunque tampoco está descartada la suplencia de Luca de la Torre o Mingueza, dos de los señalados por su bajo rendimiento. Además, recupera al defensa Carlos Domínguez, que ya recibió el alta médica tras completar al mismo ritmo que sus compañeros la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Afouteza. Su recuperación es un alivio para el técnico celeste, que se había quedado con Unai Núñez y el sueco Carl Starfelt como únicos centrales en la primera plantilla tras la grave lesión del internacional ghanés Joseph Aidoo.

El choque será dirigido por el colegiado murciano Sánchez Martínez, que estará ayudado en la sala VOR por Pizarro Gómez.