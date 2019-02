Cita para reivindicarse

Obligado a romper la racha de dos derrotas consecutivas que le ha condenado a pasar del liderato a la quinta plaza de LaLiga 1|2|3, la cita que tiene este viernes el Granada CF es de las más importantes de la temporada. Y lo es porque tras la cita en El Arcángel, los rojiblancos descansarán la próxima semana y caer por tercera jornada consecutiva supondría irse al obligado parón por la exclusión del Reus de la competición en un estado de ánimo preocupante.

Sin embargo, ganar en tierras cordobesas en el quinto derbi andaluz del curso y segundo consecutivo que se disputa en viernes permitiría recobrar viejas sensaciones. Pese a ser laborable, la afición rojiblanca volverá a estar con su equipo tratando de insuflar ánimos y revertir una situación que era previsible que llegara.

Bajas

Con un total de seis bajas (Fran Rico, Álex Martínez, José Antonio, Aarón, Quini y Adrián Ramos), Diego Martínez ha tirado del filial para completar la convocatoria. En concreto de Alberto Lejárraga, guardameta del Recreativo, que volverá a ser citado tal y como ocurrió en las tres primeras jornadas de competición ante la lesión de Aarón en pretemporada y Carlos Neva.

Sin embargo, lo que más preocupa es la carencia de gol en las últimas jornadas. De hecho, en los tres encuentros anteriores tan sólo ha tirado tres veces entre los tres palos y fue el pasado domingo ante el Deportivo. Y así es muy difícil ganar. La dupla Ramos-Rodri es de las menos goleadoras de la categoría y encima el delantero colombiano no estará disponible al encontrarse lesionado y forzar ante el conjunto gallego la quinta amonestación, sabiendo que para el duelo ante el Córdoba no llegaba. Por tanto, es el momento de Rodri, que volverá a la titularidad ante su ex equipo y que necesita romper con su sequía de cara a puerta que ya dura once jornadas, aunque en cuatro de ellas ni siquiera jugó.

Debut

La entrada del ariete soriano no será la única novedad en el once de Diego Martínez, que está obligado a buscar un sustituto a Quini en el lateral izquierdo tras la absurda amarilla que vio ante el Dépor como consecuencia de la frustración y que supone la quinta. Dos opciones naturales tiene el técnico gallego y ambas han entrado en la convocatoria: Adri Castellano y Carlos Neva. A favor del primer está el hecho de ser miembro de la primera plantilla pero tan sólo ha disputado 38 minutos esta campaña. Fue en Copa del Rey y terminó siendo expulsado antes del descanso. No ha debutado en Liga y ha estado más de tres meses lesionado por lo que no tiene ritmo de competición. Por el contrario, Neva llega trabajando en la dinámica del primer equipo desde que el cordobés se lesionó, siendo convocado en seis ocasiones pero sin debutar en Liga, al igual que Adri. El lateral del filial ha jugado en cuatro de las últimas cinco jornadas con el ‘Recre’ y cuajó ante el Atlético Malagueño el pasado domingo un gran encuentro.

Pero Rodri y el que ocupe el lateral zurdo no serán seguramente las únicas novedades. El mal momento de los medias puntas, en concreto de Pozo y Vico, podría hacer que actuara desde inicio por primera vez en la temporada Dani Ojeda, uno de los fichajes de invierno. La motivación que tendrá Vico por jugar ante su ex equipo quizá haga que sea Pozo el sacrificado aunque nada se descarta. Por lo que se refiere a Azeez, ya serían demasiados cambios aunque San Emeterio no estuvo tan brillante ante el Deportivo.

Será, además, una cita de reencuentros pues la plantilla del Granada CF tiene más cordobeses que el conjunto verdiblanco en sus filas. Dos de ellos no jugarán (Quini y José Antonio) pero el resto como mínimo van convocados. Se trata de Bernardo, Adri Castellano y Fede Vico.

Cambio de cara

Enfrente, los rojiblancos tendrán a un rival irregular que ha aprovechado el mercado invernal para cambiarle la cara a su plantilla en busca de una salvación que este año parece más cercana a la de hace doce meses por estas fechas. En concreto, tras la disputa de 25 jornadas el curso anterior estaba a diez puntos de la permanencia y este, sin embargo, se encuentra a cinco del Lugo que es el que marca la salvación. Pese a ello el conjunto entrenado por Curro Torres ha buscado en los fichajes cambiar su dinámica. Llegaron Chus Herrero (Albacete), Miguel Flaño (Osasuna), Bodiger (Toulouse), Carrillo (Cádiz), Neftalí (Sporting B), Álex Menéndez (Aris de Salónica) y Álex Carbonell (Reus). Y se marcharon Aythamy Artiles, Erik Expósito, Javi Galán, Jovanovic, Jesús Valentín y Sebas Moyano.

Una duda

Los verdiblancos vienen de ganar en Tenerife pero sus números en casa no son buenos, pues tan sólo ha ganado tres encuentros de doce. Si bien, únicamente ha perdido tres. De hecho, hasta la cita en el Heliodoro Rodríguez habían sumado de los últimos quince puntos en juego sólo uno al empatar en casa con el Rayo Majadahonda. Curro Torres tiene la baja de Piovaccari mientras que Chus Herrero es duda.

Se espera algo más de 300 aficionados rojiblancos en las gradas que darán más ambiente a un duelo que siempre tiene su morbo y más tras los resultados en las últimas jornadas de ambos equipos.