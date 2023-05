El Recreativo Granada supera la tormenta del Utebo (3-3)

El Recreativo Granada está en la finalísima del 'play off' por el ascenso. Los rojiblancos empataron por 3-3 al Utebo FC y esperan ya rival para la próxima eliminatoria. El encuentro estuvo detenido unos veinte minutos a causa de la tormenta que azotó la capital.

No cambió absolutamente nada Juan Antonio Milla en este encuentro de vuelta respecto al partido de ida en Santa Ana. Incluso partió desde el inicio Carlos Pérez, que se marchó lesionado el pasado fin de semana y a pesar de que parecía que Juanma sería de la partida, finalmente lo fue el valenciano.

Cuando la gente seguía acomodándose en sus localidades, Raúl Castro vio completamente sólo a Samu y este se marchó en carrera para regatear al portero y anotar el primer tanto en el minuto dos.

Se gustaba en los primeros minutos el cuadro rojiblanco, con mucha superioridad sobre los aragoneses, incapaces de parar al Recre. En una jugada que parecía sin peligro, Diego López envió un caramelito en largo desde la defensa que cayó en pies de un Mario Da Costa que se internó en el área y se la dio a Samu para que el melillense anotase el segundo dejando noqueado al Utebo.

El conjunto azulón no se vino abajo y Forcén estuvo muy cerca de recortar distancias en un error de los centrales rojiblancos que no terminó en gol de milagro, ya que el cabezazo del delantero se fue por poco.

Estuvo muy cerca Samu de hacer el 'hat trick' en un envío fuerte por bajo de Raúl Castro al área que el delantero cruzó, pero su intento se fue desviado por muy poco. Y es que Samu tiene una cosa que sólo los grandes delanteros poseen: no necesita contextos demasiado favorables para llegar al gol.

Sin embargo, justo antes del descanso Marín puso un buen balón alto y al hueco para Cota que definió por alto sobre un Ángel que nada pudo hacer. Gol psicológico que encajó el filial por lo adelantada que estaba la defensa, que ya cometió varios errores a lo largo de la primera mitad.

A la vuelta del entretiempo, cayó el diluvio universal sobre la ciudad de Granada. El campo se encharcó algo, pero a los jugadores no les importó, pues seguían con la idea de no relajarse y conseguir el tercero, el que sería el gol de la tranquilidad que casi consigue Mario Da Costa con un disparo de falta a la madera. En el rechace, Julito no pudo conectarla para mandarla a las redes, aunque estaba en fuera de juego.

Tormenta

En el minuto 60, el colegiado suspendió momentáneamente el partido ante la tormenta que caía sobre Granada con granizo y viento, ya que suponía un peligro para la integridad de futbolistas y aficionados.

Después de 20 minutos, el encuentro se reanudó. La tormenta pasó de granizo a diluvio y el colegiado, junto a los dos equipos decidió reanudarlo en el minuto 62. Aunque parecía que se iba a celebrar a puerta cerrada, los aficionados volvieron a ocupar sus localidades.

Movió el banquillo Juan Antonio Milla dando entrada a Juanma y Ballo por Carlos Pérez y Samu para dar refresco sin modificar el sistema y pensando ya en la final del 'play off' de ascenso.

A quince minutos del final la lió Miki Bosch dejando con uno menos al Recreativo Granada al realizar una dura entrada que el colegiado castigó con roja directa.

Quiso aguantar el resultado y los ataques visitantes Milla con dos cambios defensivos con la entrada de Adri Cova y Fernando Almeida por Da Costa y Julito. Cuando todo parecía favorable al Utebo, el capitán Martín Solar anotó un golazo de falta por la escuadra para poner tierra de por medio en el minuto 80.

A cinco minutos del final, el visitante Marín respondió al golazo anterior del filial con un lanzamiento perfecto de falta imposible para Ángel Jiménez, aunque los aragoneses todavía estaban a dos de igualar la eliminatoria.

Tuvo la sentencia Ballo para el Recreativo Granada, pero fue el Utebo el que empató la contienda para meter miedo al filial nazarí con un tanto de cabeza de Darius.

Agonía en los minutos finales por el vuelco al ataque del cuadro foráneo, que estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, pero la férrea zaga rojiblanca evitó que el partido se fuese hasta la prórroga.

Sorteo

Este lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas (Madrid) a las 13 horas se sorteará el rival del Recreativo Granada para la finalísima del 'play off'.

A evitar los segundos de grupo, pues además de la dificultad, en este caso el filial disputaría la vuelta a domicilio, mientras que si se le empareja con un tercero, la primera bola determinaría en qué estadio se disputa la ida y la vuelta. En caso de que en las bolas aparezca un cuarto o un quinto, la ida se disputaría fuera de casa y la vuelta en la Ciudad Deportiva del Granada CF.