Alba Pérez: "Somos historia del Granada"

Tras la victoria en Abegondo ante del Deportivo Abanca, Alba Pérez atendió a TG7 tras el ascenso visiblemente emocionada, al igual que Roger Lamesa y Lauri en sus declaraciones.

Alba Pérez, una de las jugadoras más valoradas de la entidad rojiblanca, aprovechó para dedicarle el ascenso a su madre, hospitalizada en los últimos días. "Ha pasado por una etapa mala y estoy segura de que está viendo esto".

"Hemos hecho y somos historia del club, me siento partícipe y ahora viene lo más bonito. Siento alegría por algo tan importante, es felicidad absoluta. El corazón no me cabe en el pecho de todo lo que siento ahora mismo. ¡Vamos granadinistas que somos de Primera!", concluyó.