Paco López, técnico del Granada CF: "El CD Leganés llega en uno de sus mejores momentos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para repasar toda la actualidad del conjunto rojiblanco de cara al duelo liguero de este domingo en Butarque ante el CD Leganés.

Respecto al parte médico, el técnico desveló que "Petrovic y Rochina han entrenado con normalidad. Cabaco será duda hasta el final por unas molestias sufridas ante el Albacete. En cuanto a las incorporaciones más tardías de Meseguer e Ignasi Miquel, estaban tratándose con los fisios".

De los dos centrocampistas, López aseguró que están recuperados. "Hay que tener en cuenta muchas circunstancias porque cada caso es diferente. A Rochina le conozco muy bien. Se adapta a cualquier posición y es versátil. Dependiendo del sistema de inicio puede jugar en banda, detrás de los delanteros o incluso de centrocampista. Es un jugador que nos puede dar mucho tanto por su calidad como por su experiencia", alabó.

En principio, ni Quini, ni Bodiger "estarán disponibles para el domingo. Van evolucionando de sus lesiones y esperamos contar con ellos de cara a la próxima jornada".

La pesadilla del Granada vuelve a generar desconcierto, y no es otra que jugar fuera de casa. "El equipo está muy ilusionado y ese es el camino para conseguir buenos resultados en Liga. La mentalidad es tratar de ganar, independientemente de que sea en casa o fuera. Trataremos de no distinguir partidos de casa y partidos fuera. La mentalidad deberá ser la misma y eso es lo que quiero. Obviamente, a nivel táctico habrá un plan, pero siempre querré ver a un Granada con mentalidad ganadora. Para eso, lo más inteligente es poner el foco en el trabajo que hacemos y no en el pasado”.

Myrto Uzuni es uno de los jugadores que aún no tienen claro su puesto. A pesar de ello, el preparador rojiblanco señaló que puede hacerlo "en cualquier posición de las de arriba. Si salimos con dos delanteros, puede hacerlo ahí. También como extremo o interior. Pero, lo más importante es que sea eficaz para el equipo".

Sobre el rival de este domingo, el CD Leganés, el preparador de Silla cree que "está llamado a estar arriba. No tuvo un buen comienzo, pero ahora llega en uno de sus mejores momentos. Como todos los rivales, tiene sus puntos fuertes, pero también los débiles, los cuales trataremos de encontrar. En cada encuentro debemos hacer las cosas muy bien y pelear al máximo para obtener los tres puntos", advirtió.

No dio pistas Paco López sobre el once inicial, ya que no le gusta "etiquetarme en nada, sino ir día a día y partido a partido. Lo más importante es que todos los jugadores estén enchufados y sientan que pueden ayudar".

Finalmente fue cuestionado sobre el posible regreso de Luis Abram en el mercado de invierno, jugador que está cedido en Cruz Azul. "Sé que pertenece al Granada, pero no lo he hablado todavía con la dirección deportiva", concluyó.