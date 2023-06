Los descartes del Granada, a la espera

A pesar de que la planificación deportiva sigue en marcha en mitad de los rumores sobre una posible venta del club, el Granada está parado en cuanto a salidas e incorporaciones. La venta está cada vez más cerca después de contar con el visto bueno de LaLiga y se puede hacer oficial en las próximas horas.

Como es lógico hay operaciones que no se pueden cerrar a la espera del visto bueno de la nueva propiedad que representa el empresario argentino Andrés Fassi, MountainStar Sports Group.

A pesar de que según apuntan ciertas informaciones, Fassi trabaja codo con codo con la actual dirección deportiva comandada por Nico Rodríguez, hay operaciones que no pueden cerrarse debido a que necesitan el visto bueno del conglomerado americano.

Alberto Perea no ha cuajado en el esquema de Paco López, pero tampoco en el de Aitor Karanka a principio de temporada. Se esperaba mucho más del albaceteño, que firmó por una temporada con opción a otra en caso de lograr el objetivo de subir.

Así ha sido y cuenta con un año más de vinculación pero su continuidad no parece fácil. Famara Diédhiou es otro de los ejemplos. El delantero senegalés, que en los diez partidos que disputó para un total de 154 minutos no disparó ni una sola vez a portería, contaba con una cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso que se ha tenido que afrontar. Su rendimiento ha dejado muchísimo que desear y está en la rampa de salida.

Futbolistas como Bodiger, Soro, Víctor Meseguer o Sergio Ruiz también tiene firmado una o más temporadas y están en la baraja para hacer hueco a los nuevos fichajes.

Hay que tener en cuenta que el primer partido de competición oficial será en el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto.

Además de Jorge Molina, el centrocampista Rubén Rochina tampoco tiene claro su futuro. El centrocampista del Granada acaba contrato y arrastra una grave lesión de rodilla. Según apunta el Diario As, Paco López le conoce bien y confía en él, pero su ficha y la necesidad de hacer hueco en la plantilla ponen en duda su continuidad.

El valenciano sufrió una grave lesión de rodilla el pasado 8 de enero en el encuentro liguero ante el FC Cartagena, cuando un rival cayó encima suya provocándole una rotura completa del ligamento lateral externo, según informó el Granada tras las pruebas médicas.

Los refuerzos, parados

Parece que la política de fichajes es parecida a la de otros años. Hasta que no haya salidas en el Granada, no se dará paso a las incorporaciones.

Según informan desde Radio Albacete Cadena SER, el conjunto nazarí ha realizado una primera oferta por Manu Fuster que no ha sido atendida por el Albacete Balompié, ya que los manchegos no tienen intención de vender a su delantero. La entidad manchega no sólo ha contestado con un no al Granada, sino que se ha remitido directamente a la cláusula de rescisión de jugador, la cual rondaría los 4 millones de euros. Según el portal Transfermark, Fuster está valorado en 1,5 millones de euros.

A sus 25 años, el atacante valenciano acumula cuatro campañas en el Albacete, donde se ha asentado hasta el punto de disputar 42 partidos en la campaña 2022-23. Habrá que esperar no sólo el desarrollo del mercado, sino también el desembarco de la nueva propiedad en el club para ver si también afecta a la política de fichajes.

Tampoco hay novedades más allá del interés que en su momento mostraron los rojiblancos por el lateral Ander Capa, 'Juanlu' o Germán Valera, aunque siguen oteando el mercado en busca de oportunidades como la del malaguista 'Juanmita' para el Recreativo Granada.