Diego Martínez dijo adiós al Granada CF. En una rueda de prensa telemática, con presencia del director deportivo Fran Sánchez, Pepe Macanás, capitanes y todo su cuerpo técnico, el míster gallego se despidió de la entidad rojiblanca tras confirmarse que no seguirá. El gallego tuvo palabras de alabanza a su equipo de trabajo, jugadores y resto del club señalando que “los resultados son gracias a un equipo maravilloso de personas”. De ahí que apuntara que “reconozco que es lo que más me llena”.

El entrenador que más tiempo ha estado en el banquillo nazarí quiso dejar claro que “no ha habido negociación económica alguna. En ningún momento ha hablado de cifras como tampoco he hablado con ningún otro club”. Al hilo, declaró que en la toma de decisión “he escuchado al club, al equipo técnico y a mí mismo pero mi marcha no tiene nada que ver con otro equipo ni por un aspecto económico”.

Emocionado

Durante su comparecencia, en la que por momentos se le vio emocionado, manifestó que sus tres años en el Granada CF “ha sido una aventura desgastante. Siento y pienso que mi ciclo ha llegado a su fin y paso a un lado, entregó el testigo y espero que el club dé un paso adelante. Esta es mi casa y así lo siento”.

Por último, destacó que “llegué un 18 de junio de hace tres años. Mis amigos me decían que si estaba seguro porque el banquillo del Granada CF era una silla eléctrica. Pero eso me motivó más todavía”. En ese sentido, resaltó que “es un honor ser el equipo técnico que más tiempo seguido ha estado en este club y eso dice mucho del trabajo realizado. Hemos crecido todos juntos de la mano, todos somos mucho mejores y hemos sido felices. “Ha sido extraordinario”, concluyó.