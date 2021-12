Josán: "Teníamos al Granada CF cerca pero con sus dos últimas victorias se nos han ido"

El extremo del Elche, Josan Ferrández, afirmó este jueves en rueda de prensa, que las bajas con las que está preparando su equipo el partido ante el Granada CF como consecuencia del Covid-19 no son una excusa para no competir, ya que indicó que la mayoría de los rivales se encuentran en una situación similar. Hay que recordar que el Elche notificó el pasado martes, tras la vuelta de las vacaciones, 12 positivos entre jugadores del primer equipo, cuerpo técnico y futbolistas del filial, si bien no detalló los nombres de los afectados.

“Es una semana rara porque no tenemos a todos los compañeros y falta mucha gente, pero es algo que les pasa a todos, tanto en el fútbol como en la sociedad en general", argumentó el crevillentino. “Es algo que tenemos que llevar y aceptar y preparar el partido de la mejor forma posible”, comentó el futbolista.

Plantilla amplia

Josan garantizó que el Elche tiene “una plantilla amplia” para suplir las ausencias y que cualquier compañero “puede hacerlo bien”, si bien no descartó aún poder contar con algún compañero afectado para el partido “ya que los tiempos de cuarentena se han reducido”. “La mentalidad del equipo va a ser la misma de siempre, como si no hubiera pasado nada. Ganar y sumar los tres puntos”, insistió el extremo, quien valoró la importancia del partido para que el Elche pueda acercarse al Granada CF en la clasificación. “Los teníamos cerca, pero han ganado los últimos partidos y se nos han alejado. Hay que trabajar y conseguir los tres puntos para alejarnos de la zona de abajo lo antes posible”, indicó.