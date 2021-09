Sergio Escudero: "No esperaba que el vestuario fuera tan bueno"

El nuevo y último fichaje del Granada CF, Sergio Escudero, ha hablado por primera vez en una entrevista como rojiblanco en un vídeo que los medios oficiales del club. Afirmó estar “muy contento y lleno de ilusión” con sus primeras horas en la ciudad, donde admite estar adaptándose “muy rápido”.

Vestuario

Confirmó uno de los discursos que han ido repitiendo cada una de las incorporaciones nazaríes: “Me ha sorprendido, de verdad, el grupo al llegar. El ambiente es espectacular y está unido todo el tiempo. Además, cuando se tiene que trabajar le meten caña e intensidad y eso es lo más importante: ser agresivo entre comillas dentro del campo y fuera estar riéndote y poder irte de comida”. Prosiguió alabando el ‘buen rollo’ que se respira entre bastidores diciendo que “no esperaba que fuera tan bueno” y que ya conoce a algunos futbolistas porque “ha coincido como rivales” y con “otros como compañeros”. Sea como fuere, corroboró que lo han “acogido muy bien desde el primer momento”, algo que “agradece” cuando se llega a “un sitio nuevo”.

Presentación

Antes de acometer conversaciones sobre cómo se fraguó su llegada al Nuevo Los Cármenes, Sergio Escudero comentó cómo fue el día de su puesta en largo como rojiblanco: “Todo fue muy bien, la verdad es que no esperaba que viniera tanta gente (a la presentación)”. Entre risas cómplices, tuvo palabras de agradecimiento a los aficionados granadinistas asistentes, que, además, felicitaron al lateral al ser su cumpleaños: “He tenido la suerte de que me canten cumpleaños feliz, así que estoy encantado de que hayan venido aquí conmigo”.

Volviendo a su fichaje, admitió que este ha sido “un verano complicado” en lo que al mercado se refiere ya que todo “estaba muy parado” y, de hecho, su incorporación no se pudo materializar “hasta el último día”. Aunque ahora está “muy contento”, añadió que “lo malo” es que no “haya podido comenzar antes” aunque, al menos, así ha podido “disfrutar un poco más de tiempo de la paternidad”.

Sevilla FC

Tuvo tiempo de hablar de su mejor etapa como futbolista desde su debut en la élite: “Llegué a Sevilla después de que ganasen dos UEFA Europa Leagues y no imaginé que se pudiese ganar una tercera y además estar yo allí”. Pese a los múltiples éxitos cosechados en el pasado a lo largo de su carrera, no quiso despegarse del ahora diciendo que ha “vivido momentos muy buenos estando allí (en Sevilla)” pero “ahora hay que centrarse en el presente”.

Fichaje

Dejó para el final el porqué de su incorporación al Granada CF, que explicó sólo mediante términos deportivos y de minutos: “Hace un par de años que no era tan protagonista o tanto como me hubiese gustado”. Quiso dejar claro que “la decisión de salir” la tomó por él, que quería sentirse “de nuevo con ilusión” y con muchas ganas de “poder ayudar al equipo desde dentro y desde fuera del campo”.

Continuó por la misma línea destacando que, entre sus virtudes, puede “aportar experiencia y ayudar a los compañeros”, especialmente a los más “jóvenes”, “a crecer deportivamente y en lo personal”.Finalizó diciendo que la decisión de firmar como rojiblanco llegó porque “el cuerpo técnico y Pep (Boada)” le transmitieron mucha confianza en sus cualidades futbolísticas y, tras ponerse en contacto, confirmó que “el proyecto” le ilusionaba “un montón”.

Debut

Sergio Escudero puede estrenarse con la elástica rojiblanca el próximo lunes, 13 de septiembre, en el encuentro que el Granada CF disputará en el Nuevo Los Cármenes ante el Real Betis. Lo tendrá complicado, pues su competencia directa en el lateral zurdo es el hasta ahora insustituible Carlos Neva.