Fran Justo, técnico del CD Lugo: "Hemos ganado a un Granada de Primera"

El técnico del CD Lugo, Fran Justo, compareció muy satisfecho ante los medios de comunicación tras una victoria de "mérito" conseguida por los lucenses, que salen del descenso momentáneamente a la espera de que finalice esta jornada.

Dijo en la previa Fran Justo que el Lugo necesitaría su mejor versión para doblegar al Granada. La dio. En un partido vibrante de principio a fin el Granada se dejó tres puntos ante los del Anxo Carro, prorrogando una mala racha a domicilio que le lastra clasificatoriamente y le come la moral. Los de casa, por su parte, cierran la primera vuelta totalmente enganchados a la lucha por la permanencia y con un buen sabor de boca para crecer.

"Ganamos a un equipo de Primera división que por distintas circunstancias está en Segunda. Es verdad que el Granada tuvo sus ocasiones, pero también nosotros. Nos demuestra que si somos capaces de jugar concentrados todos los minutos del partido podemos competir contra cualquiera, incluso contra un equipo como el Granada que venía en un estado de forma y anímico magnífico, con un 'once' inicial que ya se conoce de memoria y automatismos muy claros", evaluó el preparador.

El preparador del cuadro gallego no quiso mojarse en demasía sobre la expulsión en la primera parte de Miguel Rubio. "No me puedo atrever a decir que el resultado hubiese seguido así hasta el final en igualdad numérica con lo que teníamos enfrente, pero creo que lo gestionamos bien. Queríamos el segundo, pero no pudimos hacerlo y, cuando se fueron con todo arriba en los últimos minutos, nos pudieron empatar en cualquier acción. Durante la mayor parte del segundo tiempo, nosotros tuvimos controlado el partido y ellos sintieron nuestra amenaza. Creo que fue justa la victoria de hoy", señaló.

Esta es una victoria de galones para un Lugo que se engancha a la permanencia y sale de los puestos rojos. Un triunfo que para el entrenador tiene mucho "valor moral" para su plantilla. "Pienso que ya empezamos a ver al equipo que queremos, capaz de emocionar a su gente y que también es capaz de entender lo que toca en cada momento del partido, de igual manera saber el sufrir en bloque-bajo o apretar más altos y amenazar al rival para que se sienta amenazado", concluyó un Justo que cree que su Lugo "se salvará".