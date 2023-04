García Pimienta: "Estamos cometiendo errores muy graves que nos penalizan"

El técnico de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, lamentó en la comparecencia posterior al encuentro los "errores groseros" de los dos goles del Granada. "Salimos con la intención de hacer un buen partido, pero cuando te equivocas tan gravemente dos veces ante un rival así, cuesta muchísimo. La segunda parte fue muy distinta" analizó el catalán, que no quitó méritos a los nazaríes. "Creo que el Granada hizo una muy buena primera parte. Es un equipo con muy buenos jugadores, muy experimentados, y con un proyecto increíble para subir a Primera división. Podía pasar que nos creasen ocasiones, porque tienen un equipazo, pero no regalarle los goles. Era muy difícil hacer un buen partido y aun así lo hicimos, aunque sabíamos que el Granada iba a tener sus ocasiones, pero fue grave irnos con dos goles en contra al descanso", lamentó

"Nos estamos acercando al final y todos nos jugamos mucho; durante treinta jornada tuvimos mucha solidez defensiva pero ahora estamos cometiendo errores muy graves que nos penalizan mucho y más ante rivales de tanta entidad", esgrimió.

Por poner algo positivo, García Pimienta espera que el 'golaverage' sirva de algo en el futuro, pero "no podemos estar contentos después de perder un partido de este nivel, aunque queda muchísimo. Me voy triste porque era un partido grande, para hacer cosas importantes, y estábamos muy mentalizados aunque sabíamos que nos iba a tocar sufrir en momentos como en buena parte de los primeros 45 minutos así como que cabía la posibilidad de que el Granada se adelantase, pero no que se lo regalásemos", reclamó.

El preparador 'pío-pío sigue pensando que no fue una final, que eso es cuando al acabar, "no hay más opción para bien o para mal y todavía quedan seis partidos y 18 puntos; muchísimo por delante. Si se nos pone complicado tras esta jornada, sería complicado de volver a perder en la jornada que viene", apuntó.

El técnico no entró en la expulsión de Vitolo sin haberla visto repetida: "Nos dijeron que entró con la plancha y que no había ninguna duda. Conozco a Vitolo y dudo que fuera con mala intención para hacer daño".