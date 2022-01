Los errores defensivos del Granada CF los paga muy caros en Getafe

Fin a la racha rojiblanca. El Granada CF salió derrotado del Coliseum Alfonso Pérez en un duelo en el que tuvo muchos errores defensivos y que, pese a terminar con todo su arsenal ofensivo y tres zagueros, su la apuesta no le salió bien.

Sorprendió Robert Moreno con el once que puso en liza. Mantuvo la base de las anteriores jornadas pero dejó en el banquillo a Maxime Gonalons para dar entrada al canterano Isma Ruiz. Segunda oportunidad como titular para el granadino que formó junto a Luis Milla en el eje. El técnico no va de farol en su apuesta por la base y fueron dos los jugadores formados en casa que esta campaña a los que les ha dado la alternativa.

Dibujo habitual

Los rojiblancos formaron con el habitual 1-4-4-2 pero no comenzaron bien pues a los diez minutos ya iban perdiendo. Pero duró muy poco pues tres minutos después Luis Suárez, tras asistencia de Jorge Molina, igualó la contienda. El tanto le sentó muy bien, jugando con criterio y con la sociedad Suárez-Molina funcionando a la perfección. La poca profundidad de los extremos se solventaba con el peligro de la dupla atacante.

En largo

La presión que ordenó en la salida de balón de los granadinos Quique Sánchez Flores provocó que en no pocas ocasiones Torrente se viera obligado a jugar en largo. Eso hizo que el cuero por momentos no pasara por el centro del campo, siendo Isma Ruiz un espectador más. El Getafe no creó excesivo peligro en el tramo final del primer acto pero una acción de estrategia, en concreto tras un saque de esquina, terminó con un remate al palo de Cuenca al palo del arco defendido por Luís Maximiano.

Al Granada CF le faltó en la primera mitad darle profundidad a sus bandas, bien sea con Antonio Puertas o Machís, o por medio de las subidas de Quini y Carlos Neva. Se basó en el entendimiento de sus dos delanteros. A ello le sumó algún que otra duda atrás pero lograron irse al receso con un empate gracias a su gran reacción.

Misma historia

Con un cambio en el centro de la zaga con la salida de Torrente, con una amarilla, y la entrada de Domingos Duarte, los de Robert Moreno vieron como, nada más iniciarse el segundo acto, el Getafe se puso de nuevo por delante. No se terminó una acción de ataque tras un saque de esquina y a la contra, el turco Enes Ünal puso el 2-1 en un grave error de Germán al intentar tirar el fuera de juego. Tocaba remar de nuevo. Isma Ruiz no tenía balón, Milla estaba muy vigilado y sin la sala de máquinas a pleno rendimiento, los de Quique cuando llegaban lo hacían con peligro.

Montoro al campo

Desde el banquillo se intentó volver a dominar el choque con la entrada de Montoro por Isma Ruiz. Pero el tercer gol pasada la hora de partido obra de Maksimovic tiró por la borda el plan del míster catalán. Con dos goles de renta y la necesidad de tener que ir a por el partido, el Getafe decidió replegarse defensivamente. Una acumulación de hombres que le costó superar.

Soluciones

Robert cambió por completo la banda izquierda con la entrada de Sergio Escudero y Álex Collado. El primero tuvo todo el flanco para el mientras que el jugador cedido por el FC Barcelona actuó por detrás de los dos puntos, como enganche. Pero fue Suárez, con su presión y su fe la que volvió a meter al Granada CF en el partido. Había que ir con todo en los últimos diez minutos más descuento y se optó por dar entrada a Bacca. La línea defensiva quedó reducida en tres hombres mientras que los locales se encerraran en campo propio. Pero en una nueva contra y un nuevo error atrás, Borja Mayoral hizo el cuarto para finiquitar el choque.