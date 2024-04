Sin goles no hay nada de lo que hablar en el Granada CF

Aunque vaya mucho más allá, no se puede tener éxito en el fútbol si no consigues meter el balón en la portería del rival más veces que este lo haga en la tuya.

Esto es algo que le está ocurriendo al Granada con demasiada asiduidad esta temporada. No al principio, ya que con Paco López el problema estaba precisamente en el área propia, donde la defensa dejaba mucho que desear. La llegada de Medina alivió esa carencia defensiva para establecer otra en el ataque, donde jugadores como Lucas Boyé, Arezo o los varios extremos del equipo apenas han logrado aportar con dianas.

Lo del argentino es sin duda una de las sorpresas de la temporada en clave rojiblanca, un jugador que vino como un gran traspaso y tras ser junto a Gumbau de lo poco rescatable de un Elche que hizo una temporada nefasta, empeorada aún este año por los nazaríes y el Almería. Cuatro goles y tres asistencias son cifras demasiado pobres para un delantero de su nivel, titular en un equipo de Primera División y que vino para sustituir la marcha de Samu, una de las grandes perlas de la cantera.

Sólo uno de esos goles le dio puntos al Granada, el del empate frente al Betis y que a su vez fue el último. No se le niega y se le reconoce el enorme trabajo y compromiso del jugador cada minuto en el césped, pero simplemente no está siendo capaz de meter gol y los delanteros viven de eso. De he hecho, el gol frente a los verdiblancos fue hace ya casi medio año, allá por finales de septiembre, y eso son datos que son muy difíciles de sostener.

Peores rachas

La actual racha de tres encuentros sin ver puerta de los rojiblancos coincide con el último encuentro del uruguayo Medina y los dos primeros con Sandoval, que todavía no ha celebrado un gol del Granada.

Esta es la segunda ocasión este curso que los rojiblancos enlazan tres partidos sin marcar. Ni el cambio de entrenador ha mejorado la forma y moral de un equipo que parece destinado al fracaso este año, ya que no pudieron ver puerta si quiera contra Mallorca, Cádiz y Valencia, los tres partidos con derrota por un gol.

La primera racha negativa fue tras conseguir la única portería a cero (el 2-0 al Cádiz de Los Cármenes), y es que los nazaríes cayeron por la mínima en el Villamarín y en casa frente al Atlético de Madrid (goles de Isco y Morata) para después hacer lo propio en el Coliseum por 2-0 también, con tantos de Miquel en propia y Borja Mayoral.

Después de ello, vino un mes 'invicto' con sendos empates frente a Las Palmas por 1-1, el mejor partido de este año que fue el 3-3 en Montjuic y el 1-1 frente al Almería en casa. Un mes donde el Granada si mostró a grandes trazos su mejor versión.

Está por ver si se repite esta mejoría de cara al final de temporada y aunque la salvación parece igual de lejos que las estrellas en el cielo, los jugadores pueden al menos mostrar ese espíritu competitivo y acabar la temporada con dignidad, y si es posible evitando el último puesto de la tabla.