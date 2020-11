Que el Granada CF va pulverizando récords ya no es noticia. Son muchos ya. El rendimiento de este equipo únicamente se valorará cuando pase el tiempo y vengan mal dadas, porque el fútbol es cíclico y los momentos que se están viviendo no siempre se mantendrán. Es ley de vida. Pero mientras tanto, y aunque los aficionados no lo puedan disfrutar desgraciadamente, no se puede más que comprobar el crecimiento de una entidad que a nivel deportivo está haciendo historia. Porque historia es que de los doce grupos de la Europa League, tan sólo dos equipos, el histórico Arsenal y el Hoffenheim alemán, tengan más puntos que los de Diego Martínez tras la disputa de los primeros cuatros partidos. Los resultados en competiciones europeas no puede ser mejor para ser el estreno de un club que va a cumplir 90 años de historia y que pasa por su mejor momento.

Ver un partido en directo en el Nuevo Los Cármenes sin público da para mucho. Escuchar al técnico gallego alentar a los suyos, comprobar los ánimos que se dan sus propios jugadores, las quejas, los gritos por una dura entrada o la voz del goleador de turno cuando bate al portero rival. Eso fue lo que hizo Luis Suárez tras abrir el marcador. El colombiano no cesó de cantar su gol ante el Omonia con insistencia y potencia, sacando toda la rabia que lleva dentro un goleador que poco a poco va a más y que a buen seguro que dará muchas alegrías con la elástica rojiblanca.

Los fichajes

El ‘7’ fue, junto a Soro y Milla, curiosamente tres de los fichajes de la presente temporada, de lo mejor de un encuentro que debió quedar sentenciado antes pero que deja al cuadro nazarí a tan sólo un punto de lograr la clasificación matemática y a un triunfo de cerrar la fase de grupos como primer clasificado. Ya lo dijo Henning Berg, entrenador del conjunto chipriota, en la rueda de prensa posterior al duelo del pasado jueves: “El Granada CF es el mejor equipo de los cuatro”. Un reconocimiento más a una trayectoria casi intachable en Europa donde no conoce la derrota y suma seis victorias y un empate en su estreno.

El oficio es uno de los aspectos que se pudieron comprobar ante el Omonia

Entre los valores del cuadro nazarí destaca el oficio que tiene en los partidos cuando hay que defender un resultado. Un aspecto que quedó meridianamente claro en el tiempo de descuento ante el conjunto de Nicosia. El fútbol no es sólo goles. Es también inteligencia y hacer en cada momento lo que toca. Cuando la colegiada francesa Stephanie Frappart, la primera mujer que ha pitado un encuentro oficial al Granada CF en Los Cármenes, fijó el tiempo de prolongación, la idea estaba clara. Los cuatro minutos había que jugarlos en campo contrario y, a poder ser, dejar pasar el cronómetro. Durante tres minutos y medio, el balón no salió apenas del córner derecho del ataque rojiblanco. Se lograron dos saques de esquina, una falta y tres saques de banda. Eso sí, hay que mejorar su ejecución pues Foulquier y Puertas cometieron una infracción al poner el balón en juego y, de hecho, el duelo terminó con una falta en la medular a favor de los chipriotas que a buen seguro no dejó muy contento al míster.

La filosofía del pasito a pasito, o del partido a partido, es lo que ha llevado al Granada CF a estar donde está. Pero nadie se cree que cuerpo técnico y jugadores no miren la clasificación como se ha querido vender desde la llegada de Diego Martínez al banquillo y no se piense más allá del siguiente duelo. Esta temporada, con la carga de citas oficiales que hay, es normal que se planifique pensando en el hoy, pero también en el mañana. Buena prueba de ello son los numerosos cambios que el técnico vigués realiza en cada encuentro para refrescar el once inicial.

El subconsciente

Sin embargo, el subconsciente le traicionó al gallego en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Omonia. Tras reconocer que “no estamos al 100% todavía a nivel individual”, declaró que “tenemos un partido en apenas dos días y también tenemos que pensar en ello”. Pero fue justo al terminar esa frase cuando se dio cuenta que su tradicional discurso había cambiado y rectificó rápidamente para señalar que “no pensar en ello, pero sí tenerlo en cuenta en la toma de decisiones”. Su sonrisa nada más terminar de decirlo lo delató. No pasa nada por reconocer que piensa más allá del partido que tiene más cercano. No es un delito.

La Junta de accionistas

El Granada CF ha convocado para el próximo 29 de diciembre la pertinente Junta General Ordinaria de Accionistas en la que Rentao Yi, ese presidente que nadie conoce ni ha dicho esta boca es mía, ejercerá por primera vez como tal. Vale que la pandemia debido al coronavirus impida desplazarse hasta la capital, pero qué menos que se hubiera presentado ya oficialmente aunque sea por medio de una carta como hizo su predecesor, Jiang Lizhang, al que la propiedad se lo quitó de en medio sutilmente.

¿Un trámite?

Será una junta telemática, en teoría un tramite más, para aprobar las cuentas anuales y el presupuesto de la temporada en curso, además de delegar facultades para la gestión del día a día. Tal y como va el curso, mejor será que el verdadero propietario haga los mínimos movimientos posibles para que todo siga fluyendo como hasta ahora. Mientras tanto, algún día la afición conocerá al tal Rentao...o no.