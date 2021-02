El líder de Primera como ‘sparring’

Durante la actual temporada han sido muchas las semanas consideradas como históricas en el seno del Granada CF. En especial por los pasos que ha ido dando el conjunto de Diego Martínez en la Europa League. El próximo jueves visitará el Nuevo Estadio de Los Cármenes el Nápoles en una cita que será inolvidable para muchos granadinistas que no podrán presenciar desgraciadamente a su equipo ante el cuadro italiano.

Sin embargo, en LaLiga Santander los rojiblancos se encuentran en la misma situación que la pasada campaña con las mismas jornadas disputadas, pese a que el arranque de 2021 no ha sido el más fructífero en cuanto a puntos. Volver a jugar competiciones europeas sería un sueño pero para ello debe volver a sumar de tres en tres para no descolgarse en exceso.

Encarrilado

En un horario más propio de estar almorzando que de ver fútbol, los rojiblancos reciben nada menos que al líder de Primera División. Un Atlético de Madrid que tiene encarrilado un título que sólo perdería él más que lo ganarían sus inmediatos perseguidores. Los de Diego Pablo Simeone harán de sparring de cara a la cita del jueves. Un sparring rocoso, muy competitivo y que ha aprovechado el mal momento de Real Madrid y Barcelona para destacarse en la tabla clasificatoria desde un primer momento.

El conjunto madrileño es fuerte defensivamente aunque en las últimas cuatro citas ligueras ha recibido goles en cada una de ellas

Su regularidad es incontestable, pues de los veinte encuentros disputados -teniendo en cuenta que tiene dos duelos pendientes- tan sólo ha perdido uno y empatado tres. Aunque son sus cifras de tantos encajados las que asustan. Únicamente doce goles ha recibido, demostrando que el nuevo sistema impuesto por el técnico argentino de tres centrales le funciona muy bien.

Será, por tanto, una prueba más de los pupilos de Diego Martínez habituados a superar retos en la presente campaña. Los únicos rivales que han derrotado a los colchoneros en el presente curso han sido el Real Madrid en Liga, el todopoderoso Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League y el Cornellá, en la Copa del Rey, en el único lunar de los madrileños hasta el momento.

Para medirse al Atlético de Madrid, Diego Martínez tendrá varias bajas importantes y vuelve a contar muchas dudas sobre todo en el centro del campo. Tras la cita ante el Levante, los nazaríes no tuvieron partido entre semana y pudieron desconectar algo de tanta competición. Eso ha permitido recuperar distintas molestias de varios jugadores aunque el cuerpo técnico haya decidido últimamente, y de forma casi habitual, no aportar el parte de lesionados. De ahí que cuando compareció ante los medios de comunicación de forma telemática apuntara, por sorpresa, que no podrá contar con piezas claves como Luis Milla, Roberto Soldado o Luis Suárez, junto al canterano Pepe.

Dudas

Además, y ante la inminente cita europea, no forzará lo más mínimo a futbolistas como Maxime Gonalons, por ejemplo, del que señaló que está recuperado pero sin ‘conocer’ cuántos minutos podría jugar de ser necesaria su presencia. Por su parte, Yangel Herrera ya ha pasado la cuarentena al sufrir el Covid-19 pero evidentemente no estará en plenitud de condiciones pues la enfermedad afecta de manera distinta a las personas y sino que se lo digan a Antonio Puertas.

El acompañante de Montoro en la medular y la duda de jugar con línea de cuatro atrás o tres centrales determinarán el once

Precisamente, el almeriense parece volver sentirse cómodo sobre el terreno de juego y tras su asistencia en el gol de Soldado que permitió sumar un punto en el Ciudad de Valencia, podría ser una de las novedades en un once inicial al que volverá, entre otros, Germán y Carlos Neva en la zaga y, posiblemente, Víctor Díaz. Pero es en la medular donde están los problemas. Sin Milla y con Eteki renqueante, Montoro y Fede Vico se perfilan como los organizadores, de ahí que la posibilidad de jugar con tres centrales una vez más está muy presente. Hasta hoy no se conocerá la lista de convocados en la que podría entrar Domingos Quina, el reciente fichaje, que ya ha entrado en la dinámica del grupo. Arriba, y ante las bajas de Suárez y Soldado, Jorge Molina será la referencia ofensiva.

Covid-19

La semana no ha sido tan tranquila para el Atlético, que ha visto cómo el coronavirus ha hecho acto de presencia en la plantilla. Hasta cuatro futbolistas no podrán jugar en Los Cármenes. Se trata de Joao Félix, Moussa Dembélé, Thomas Lemar y Héctor Herrera. Además, Kieran Trippier está sancionado y tampoco será de la partida al igual que José María Giménez, con molestias musculares. Pese a todo, a Granada llegará con una plantel muy competitivo tras empatar el pasado lunes ante el Celta en el Wanda Metropolitano en partido que tenía pendiente de la primera jornada.

Un choque atractivo, con muchas ausencias por parte de ambos conjuntos y con cierto espíritu de revancha por bando nazarí tras la goleada encajada en la primera vuelta (6-1).