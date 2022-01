El Granada CF garantiza su futuro

No hay nada más valioso para un club de Primera División que tener la capacidad de generar activos de calidad, de hacer grandes a futbolistas que se han criado vistiendo y sintiendo tus colores. Esto adquiere un valor añadido cuando el potencial económico del equipo no permite hacer movimientos que equiparen el plantel al de sus contrincantes más inmediatos. Es el caso del Granada CF, que hasta hace poco basaba su política únicamente en incorporaciones y no en el fútbol de cantera.

Torrente

Pero algo ha cambiado en el seno del conjunto rojiblanco. Lo que antes eran fichajes de jugadores desconocidos, de ‘melones por abrir’ sin experiencia previa en Europa se ha convertido en una apuesta clara en sus cimientos: el Recreativo Granada. El primero en asomar la cabeza esta temporada fue Raúl Torrente.

El central murciano no sólo ha sumado minutos con el primer equipo sino que ha conseguido hacerse con un puesto de titular en ausencia de Domingos Duarte y ha relegado a jugadores más fogueados como Luis Abram a la insistente suplencia. Tal ha sido la aparición de Torrente que el zaguero peruano está planteándose una salida en el mercado invernal debido a la escasez de minutos.

En el filial nazarí, dirigido por un sobresaliente gestor como Rubén Torrecilla, vienen destacando desde el comienzo del curso dos atacantes: Bryan Zaragoza y el granadino Adrián Butzke. El Granada CF, conocedor de la calidad de ambos y de lo complejo que es despuntar en una categoría tan equilibrada como la Segunda RFEF, ha movido ficha para asegurar la permanencia de ambas joyas en el equipo.

Butzke

El delantero, original de Monachil y de apenas 22 años, ha acordado su renovación hasta junio de 2024. Adrián Butzke ha crecido en las categorías inferiores rojiblancas desde que comenzase como infantil en la 2011-2012, siendo esta su campaña de mayor rendimiento tras pasar por una cesión el año pasado en el Haro.

No tardó en llegarle la recompensa, pues debutó con ‘los mayores’ el pasado 30 de noviembre, en Copa del Rey, y de manera excepcional: con un hat-trick. Su estreno en LaLiga llegó en Los Cármenes en la goleada ante el Mallorca (4-1). En el Recreativo Granada contabiliza 1.180 minutos, repartidos en catorce encuentros, en los que suma cuatro goles y una asistencia.

El monachileño, en declaraciones posteriores a su prolongación de contrato, admitió sentiré “muy contento” después de “tanto tiempo en el club”. “Es algo muy grande para mí que me sigan dando la oportunidad”.

Destacó que “esta temporada” está siendo “muy importante” para él ya que está “aprendiendo mucho de los jugadores” y además “la manera de competir del filial” le está “ayudando mucho”. También quiso destacar que está “muy orgulloso” por él y también por su “familia”.

Bryan

Igual de satisfecho y feliz se mostró su compañero, el extremo Bryan Zaragoza: “Estoy muy contento porque siguen confiando en mí y me han renovado una vez más (hasta el 2024). Quiero dar las gracias a quien ha confiado en mí. Ahora a seguir para hacerlo lo mejor posible”. El veloz delantero del Granada CF dejó un emotivo mensaje para sus compañeros del ‘Recre’: “Ellos también pueden estar ahí y lo que yo he logrado también lo pueden lograr ellos”. “El ambiente del filial es espectacular y eso luego se refleja en el campo”, añadió. De su cesión al CD El Ejido comentó que “salir” le vino muy bien para aprender “muchas cosas”. “Volví con la mentalidad de quedarme aquí al 100% porque aquí estoy muy a gusto”, sentenció.

Bryan está siendo una de las grandes revelaciones de la escuadra entrenada por Rubén Torrecilla. El canterano de 20 años viste la elástica granadinista desde la categoría juvenil y esta campaña ha terminado de explotar como una de las mayores joyas nazaríes. El malagueño debutó también en la primera eliminatoria de Copa del Rey contra el CD Laguna y sorprendió a todo aquel que no lo tuviese bajo el radar de la Segunda División RFEF. La velocidad y el desborde desde el costado izquierdo son sus grandes bazas para triunfar en el mundo del fútbol.

En su haber acumula, en diecisiete partidos y 969 minutos, una asistencia y un gol, siendo este tanto en el último partido disputado hasta la fecha. En el mismo, contra el CD Eldense, salió desde el banquillo y revolucionó por completo el partido con el tanto de la igualada que permitió sumar a los suyos un importante punto en la lucha por entrar en los play off de ascenso.

Porvenir

El Granada CF ha trabajado duro en los despachos de manera reciente para asegurar un futuro próximo de calidad. Además de las mencionadas renovaciones, cabe destacar los contratos hasta 2024 de dos promesas que ya son una realidad: Raúl Torrente y Pepe Sánchez. El linarense ya dispuso de minutos en Copa del Rey en la 2019-20 y en también en competición doméstica en la 2020-21. Isma Ruiz, otro de los nombres importantes con ficha del filial, está vinculado al club hasta 2023.

Los acuerdos de mayor duración en el grupo entrenado por Robert Moreno son los de futbolistas menores de 25 años, todos hasta el año 2025. Es el caso de los ‘recién llegados’ Monchu y Luís Maximiano, el canterano Carlos Neva, Soro y Luis Javier Suárez. En el segundo escalón –hasta 2024– están Puertas, Luis Milla y Abram.