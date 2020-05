Los clubes del fútbol español adoptan distintas medidas para la devolución de los abonos

Si todo sale como está previsto, tanto LaLiga Santander como LaLiga SmartBank dará comienzo en menos de un mes. Pero no será igual que como fue hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo, el último en el que hubo competición en nuestro país. Habrá que acostumbrarse a muchos cambios inimaginables hasta hace poco, pero será la ausencia de público en las gradas la que hará que el espectáculo de una de las mejores competiciones del mundo no lo sea tanto.

Sin aficionados en los estadios, los recursos económicos de los distintos clubes se reducirán de manera considerable. Es más, en muchos casos, esas pérdidas vendrán de la mano de una devolución de parte del abono ya pagado y que hará que la cuenta de resultados salgan en la mayoría de entidades, sino en todas, con números rojos. El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, ya avisó en la única rueda de prensa virtual que ofreció durante el confinamiento que pondrá a disposición de los abonados el dinero que corresponde a la parte proporcional de los partidos que no podrán presenciar en directo desde sus asientos.

La excepción

Una medida que también llevarán a cabo otros muchos clubes de Primera División pero no todos van a emplear la misma fórmula. En muchos casos se están tomando medidas para resarcir a los hinchas pero ninguna como la que ha decidido llevar a cabo el Getafe que sorprendió, ya no sólo a sus fieles sino al resto del fútbol español, al anunciar que los 13.500 abonados de la presente temporada podrán acceder totalmente gratis a los encuentros de la próxima campaña cuando se pueda, eso sí.

Pero lo acordado por el conjunto presidido por Ángel Torres no es lo habitual. En el Granada CF aún no se ha fijado qué porcentaje se devolverá siempre que el aficionado quiera retirarlo, pues será él el que decida. La entidad nazarí no llega a los 14.000 abonados y aunque el coste será importante, no lo será tanto como en otros clubes. Es el caso del Real Betis, que cuenta con 50.373 abonados con asiento y que está estudiando una devolución que en su caso sí que será importante.

Lo mismo le pasa al Atlético de Madrid, que ha fijado en un 20% la devolución. La idea es descontar esa cantidad a los abonados de la próxima temporada. Esta opción fue descartada por Monterrubio al considerar que no quiere que afecte a la campaña del año siguiente sobre la que existe una gran incertidumbre, además de que se quiere cerrar el ejercicio y, de algún modo, pasar página. También devolverá el 20% la Real Sociedad, argumentando en un comunicado que se pretende ayudar así a sus más fieles a “paliar los efectos económicos provocados por la pandemia debido al coronavirus”.

Fórmula mixta

Otros, por ejemplo, estudia una fórmula mixta consistente dar la opción de recibir el dinero o bien acumular ese importe y que se descuente en la renovación del abono de la campaña 2020-2021. Es el caso del Real Valladolid pero que no todos llevarán a cabo. Sobre todo porque son tantas las dudas en este caso que prefieren tomar decisiones en los próximos meses, teniendo en cuenta que el nuevo curso no se conoce cuando arrancará y, sobre todo, cuando los seguidores podrán acudir a los distintos campos a ver a sus equipos.

Eso ha hecho que sean la mayoría los equipos que no hayan concretado qué mecanismos van a emplear. Es el caso de los equipos que aún siguen en competiciones europeas como el Barcelona, el Real Madrid o el Sevilla FC, o los que están pelando por evitar el descenso, como el Celta, el Mallorca o el Leganés.

Existe, además, un grupo de entidades que sí que han informado a sus hinchas de la política que llevarán a cabo como el Alavés o el Espanyol pero sin concretar cantidades aún. Además, Valencia CF, Villarreal y Osasuna también estudian compensar a sus abonados y está previsto que anuncien próximamente qué medidas van a adoptar. El Eibar, por su parte, ya ha avanzado que hará descuentos y devolverá la parte proporcional del abono.

El Levante

Por último, uno de los casos más curiosos es el del Levante, que batió este año su récord histórico al alcanzar los 22.589 abonados. Sin embargo, 14.610 de ellos no pagaron debido a la promesa que hizo el Consejo de Administración de la escuadra valenciana a los aficionados que acudieron a todos los partidos de la temporada 2018-2019, a los que el carnet le salió gratis. Por tanto, la entidad azulgrana tan sólo deberá compensar a 7.979, un mal menor que a buen seguro no querría haberlo hecho ni el Levante ni ningún club del fútbol español.