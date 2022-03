Llega la hora de Los Cármenes en el debut de Rubén Torrecilla con el Granada CF

Los aficionados rojiblancos se marcharon de vacaciones navideñas con la satisfacción de ver a su equipo vencer al Atlético de Madrid, con 22 puntos sumados en dieciocho jornadas y la posibilidad de completar la primera vuelta con 25 si vencía en Elche. Eso fue el 22 de diciembre del pasado año. Más de dos meses y medio después, en concreto 80 días, la situación ha cambiado radicalmente.

La afición, que nunca estuvo al 100% con Robert Moreno, espera que el nuevo técnico granadinista solvente la papeleta y logre, por fin, ganar en 2022. Rubén Torrecilla ha llevado el optimismo a los seguidores aunque muchos de ellos no saben qué se encontrarán en Los Cármenes. Pero necesitaban una motivación extra, más allá de lograr el objetivo de la permanencia que se ha ido complicando con el paso del tiempo. El extremeño, acompañado por un jugador muy querido como es Diego Mainz como ayudante, parece haber despertado de nuevo la ilusión por acudir a Los Cármenes que este sábado, por fin, estará con su equipo desde el minuto 1 aunque quién sabe lo que durará.

Debut

Torrecilla, en su primera experiencia como entrenador de Primera División, ha tenido apenas cinco sesiones para preparar un duelo muy importante tanto para él y su staff como para la entidad. Si gana, seguirá y quién sabe si puede ser el inicio de una gran carrera. Si pierde, no tendrá fácil su continuidad pero sólo las ‘cabezas’ pensantes del club saben qué ocurrirá.

El que fuera jugador de la primera plantilla rojiblanca traerá novedades tanto por lo que se refiere al sistema de juego como en otros aspectos. Por ejemplo, al margen de abrir los entrenamientos a la prensa aunque no en su totalidad durante la semana, concentrará este sábado por la mañana a sus jugadores para la última charla táctica, comer todos juntos dada la hora del duelo (16:15 horas) y acudir a la instalación del Zaidín para que sean recibidos por sus seguidores, que quieren ‘meter’ así el primer gol del choque.

Los rojiblancos necesitan la victoria para recuperar buenas sensaciones y congraciarse con su afición, ávida de triunfos

Con las ausencias de Gonalons y Arias, y la duda de Montoro que hasta última hora no se sabrá si podrá estar disponible, existe una gran expectación por conocer el primer once de la era (en principio interina según la versión oficial) de Torrecilla. Si mantiene la forma de jugar que ha venido empleando en el filial de forma habitual, cuenta con los cuatro centrales sanos por lo que no sería extraño que apostase por línea de tres con Quini y Carlos Neva como carrileros. Aunque, no obstante, también podría formar con línea de cuatro.

Y es que, en función de dibujo que utilice, el once rojiblanco estará condicionado en mayor o menos medida. Lo que está claro es que tiene mucho donde elegir. Salvo los lesionados, cuenta con una plantilla muy extensa que, tal y como reconoció, “ningún entrenador quiere”. Pero es lo que se ha encontrado. Y es que del centro del campo hacia adelante las posibilidades son numerosas para jugar con extremos, con mediapunta y una referencia, con dos arriba y reforzar la medular...Bendito problema el que tiene.

Ambiente

Se palpa en el ambiente que la cita es clave para ganar en confianza de cara al futuro y, de hecho, el club ha organizado junto a la grada de animación, una serie de actividades en los aledaños del estadio para ir caldeando un duelo ante un rival que trae grandes recuerdos y que nunca ha ganado en Los Cármenes cuando ambos conjuntos se han medido en Primera División.

El rival

Enfrente, el Granada CF se las verá con un Elche que ha cambiado su imagen de la mano de Francisco Rodríguez, un técnico que ha sido tentado en varios ocasiones por los dirigentes rojiblancos. Los ilicitanos se miden a un rival directo tras ver reducida en las dos últimas jornadas la cómoda diferencia que mantenía con la zona de descenso.

Las derrotas ante Levante y Barcelona han frenado la progresión del conjunto ilicitano, que quiere huir del peligro cuanto antes para evitar un final de campeonato tan estresante como el del pasado curso. De cara a la cita, el entrenador almeriense recupera a Pedro Bigas, baja en la última jornada por unas molestias musculares, al lateral colombiano Helibelton Palacios y al centrocampista Gerard Gumbau, quien se perdió la visita del Barcelona por sanción. Además, Tete Morente también ha superado unos problemas físicos que ha arrastrado durante la semana y forma parte de la convocatoria. La principal baja es la del talentoso argentino Javier Pastore, sancionado, apenas estaba participando en los últimos partidos.

Tal y como pidió Torrecilla, Los Cármenes debe ser una caldera para sacar adelante, sea como sea, una cita que puede marcar el futuro de la entidad y de su nuevo entrenador.