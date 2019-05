Ángel Montoro (Valencia, 1988) es el líder del centro del campo del Granada CF. Cuando ha faltado, casi siempre por sanción, el conjunto de Diego Martínez lo ha acusado. Forma con Fede San Emeterio en la medular una de las parejas más consistentes de Segunda División y muchos consideran que es el mejor centrocampista organizativo de la categoría. En su segunda campaña como rojiblanco, ha mostrado sus mejores virtudes pero le falta un ascenso que quiere conseguir el próximo domingo con sus compañeros en Mallorca, en una cita que puede ser histórica para la entidad nazarí.

¿Qué sensación quedó en el vestuario al finalizar el choque ante el Cádiz?

Era un partido en el que todos, afición y jugadores, teníamos depositado mucha ilusión. Lo teníamos muy cerca pues cuando marcaron quedaban sólo quince minutos y fue una lástima. Lo intentamos pero no pudo ser y ahora sólo nos queda pensar en el Mallorca aunque aún quedan dos partidos.

¿Terminaron decepcionados?

A estas alturas de la temporada ganar es dificilísimo. Venimos de una muy buena racha tras cuatro victorias y dos empates y en esta categoría, donde casi todos se juegan algo, sumar un punto siempre es positivo porque sigues sumando. Con la ilusión que nos recibió la gente, el empate pudo saber a derrota pero si se analiza fríamente ganamos un punto.

¿Cómo vivió la plantilla en el autobús el recibimiento de la afición del Granada CF?

Fue algo espectacular. A todo futbolista le gusta vivir una situación así. Fue muy bonito. La emoción con la que la gente nos esperaba era increíble. Con esta profesión uno lo que pretende es poder hacer feliz a los aficionados y en sus caras se veía mucha ilusión. Y quizá por ello nos fuimos un poco defraudados por no conseguir la victoria.

Señaló Diego Martínez que quizá les pesaron las piernas por un exceso de responsabilidad. ¿Tienen sus compañeros esa misma sensación?

Al igual que en Albacete, fue un partido de una gran tensión. Además hizo mucho calor y costaba respirar, por lo que se juntó un poco todo. Era un partido en el que se podían conseguir cosas muy importante y quieras que no te tensionas sin quererlo.

¿Controlar la ansiedad en Mallorca será uno de los aspectos claves?

Ambos equipos nos jugaremos mucho pero ya hemos vivido situaciones así, sin ir más lejos en Albacete. Todos los partidos en la recta final presentan muchas dificultades por lo que habrá que saber medirse, afrontar el choque como toca e ir midiendo los tiempos porque creo que va a ser muy importante.

Por la experiencia que tiene en la categoría y en el mundo del fútbol, ¿en este tipo de partidos es cuando se ven a los jugadores con personalidad?

En todos los encuentros uno quiere ayudar, aunque es cierto que hay partidos que le pueden pesar a algunos futbolistas más que a otros. Al final, el míster nos ha inculcado durante toda la temporada que era el último partido del año en cada jornada y creo que estamos totalmente preparados para ello.

Quedan dos partidos para concluir la temporada. Se logre ascender o no, ¿qué balance hace de la temporada?

Ha sido muy positiva. Estamos viviendo un año muy ilusionante para todos en el que están saliendo las cosas bien pero esperamos rematarlo porque este equipo y la afición lo merece.

¿A nivel personal ha sido la campaña en la que más importante se ha sentido en un equipo?

Probablemente sí. Me he sentido muy respaldado por los compañeros, la afición y me he encontrado muy cómodo. Está siendo una temporada en la que me estoy encontrando muy a gusto y a nivel personal, fuera del fútbol, tenemos un grupo humano muy majo por lo que no puedo pedir más. Y eso, quieras que no, se ve reflejado en el campo.

Quizá el único lunar de su temporada ha sido la cantidad de amarillas que ha visto…

La verdad es que sí y casi ninguna ha sido por protestar. Me considero un futbolista que le gusta jugar intenso y es cierto que ha habido momentos en los que me tendría que haber medido un poco más. Trataré de corregir esa faceta porque me he perdido tres partidos y ningún futbolista quiere estar en la grada por sanción.

Hasta el momento, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento de la temporada?

El más bonito quizá el partido de Málaga por la cantidad de gente que se desplazó y lo que le hicimos disfrutar. También en Albacete. Al final va relacionado con lo que comentaba antes, el hacer feliz a mucha gente te ilusiona. El peor momento no creo que se haya dado. Incluso cuando hemos perdido hemos sacado cosas positivas. Creo que ha sido un año en el que hemos aprendido de todos los momentos.

Lo normal es que el domingo San Emeterio vuelva a formar pareja en el centro del campo con usted. ¿Qué futuro le augura?

Es un futbolista joven, con ilusión por seguir creciendo y muchas condiciones. Está haciendo una magnífica temporada y personalmente me estoy encontrado muy cómodo con él. A nivel personal es un chaval con un enorme corazón, muy buena gente y humilde y le deseo la mejor de las suertes y con el trabajo que hace y lo que demuestra día a día así será.

¿Qué siente cuando Los Cármenes corea su nombre?

Mucha felicidad. Cuando a uno le agradecen su trabajo es un orgullo, sobre todo cuando vienes de otras temporadas que no se han dado tan bien y las cosas no han salido como hubiera querido. Se agradece mucho cuando la gente te da ese cariño y disfrutan de tu fútbol.

¿Les hubiera gustado que el ambiente que ha habido en el campo tanto con el Málaga como con el Cádiz se hubiera repetido a lo largo de todo el año y no sólo en esas citas puntuales?

Los que han venido de manera fija durante todo el año nos han dado mucho apoyo y nos han animado. Eso al final se ve reflejado porque cuando equipo y afición van de la mano todo fluye mucho mejor y por suerte está siendo así. Nosotros sentimos el aliento de ellos y los estamos haciendo disfrutar y esperemos que siga así.

En su segunda temporada en Granada. ¿Qué diferencias encuentra entre la campaña pasada y esta?

El año pasado había una exigencia que quieras que no hace que muchas veces salgas más tensionado. Todos los equipos recién descendidos, hasta que se dan cuenta de lo que es esta categoría, lo pasan mal y se ha visto con Las Palmas. LaLiga 1|2|3 como no vayas en cada partido con intensidad te castiga y mucho.

¿Ha sido el partido de Albacete el que refleja lo que es este Granada CF capaz de sufrir para seguir adelante?

Tenemos un equipo muy sacrificado en el que todos vamos de la mano y cuando hay que sufrir se sufre pero todos juntos. Ha habido partidos que hemos hecho que han sido muy buenos a nivel ofensivo, con numerosas ocasiones, pero cuando ha habido que pelear y mantener la portería a cero hemos ido todos como si fuéramos uno.

La palabra ascenso parece que está prohibida en esta entidad. Usted no ha vivido ninguno. ¿Tiene ganas de comprobar esas sensaciones?

Por la experiencia que tengo, creo que es más complicado ascender de Segunda División a Primera que mantenerte en la máxima categoría. Hay mucha igualdad y se tienen que lograr muchas victorias ante equipos con mucho caché e instituciones muy importantes y más este año.

¿Cuantos años se ve en el Granada CF?

Muchos. Tanto yo como mi familia estamos muy felices en esta ciudad y en la entidad. Me siento cómodo y querido y al final a un futbolista cuando mejor se le ve es cuando está disfrutando en el campo porque rinde mucho más. Todos nos hemos acoplado a la perfección y el día a día se hace muy agradable. Venimos a trabajar con ilusión y mucha predisposición para mejorar y crecer y eso al final se plasma en el campo.

¿Ha sido Diego Martínez la clave de todo el éxito de este equipo?

El entrenador nos ha inculcado una serie de valores y una ideología que hemos asumido como propia y el equipo en todo momento ha ido con él. Es un técnico que te llega y te hace crecer porque está muy atento a todo y es muy meticuloso. Le gusta tener todo controlado y eso ayuda a mejorar. La verdad es que no lo conocía y me ha sorprendido. Con él he aprendido para bien.

Se acerca el final del camino. ¿Han disfrutado del mismo como les pedía el técnico?

Y seguimos disfrutándolo aunque sean semanas de mucha tensión. Cuando peleas por grandes cosas no tiene nada que ver a cuando estás metido abajo y peleas por no descender. Pero siempre hay que quedarse con las cosas positivas y aprender de las malas experiencias. Tras vivir el partido del Cádiz con esas circunstancias especiales, seguramente el duelo en Mallorca lo afrontaremos de forma distinta y ello te ayuda a crecer.

Por último, como futbolista profesional, ¿qué opinión le merece todo lo que está saliendo de jugadores detenidos por apuestas ilegales?

Fuera del fútbol cada uno hace con su vida lo que quiere. A nivel personal nunca me ha gustado el tema de las apuestas. Cuando uno se va a la cama con la conciencia tranquila no tiene que temer nada.