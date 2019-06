En una plantilla de fútbol hay puestos esenciales en los que un club suele hacer un esfuerzo extra para reforzarse al inicio de cada temporada. Uno de ellos es el de delantero centro. Contar con una referencia ofensiva que garantice un mínimo de diez o doce goles es esencial para buscar la permanencia que, como no puede ser de otro modo, será el objetivo de los nazarís la próxima campaña.

Dos son los arietes con los que cuenta hasta el momento Diego Martínez al tener contrato en vigor pero eso no significa que ambos vayan a seguir. Rodri tiene vinculación hasta el próximo 30 de junio de 2020, además de una opción para prolongar su contrato un año más. Adrián Ramos, por el contrario, cumple contrato el 31 de diciembre y lo normal es que arranque la temporada tal y como ha señalado a la cúpula rectora de la entidad y reconoció el director general Antonio Fernández Monterrubio en la Cadena Ser. El colombiano ocupa plaza de extranjero pero en la Liga Santander se permiten tres extracomunitarios a diferencia de LaLiga 1|2|3, donde tan sólo se podía tener dos jugadores de esas características.

Pero a la espera de conocer si seguirán o no o bien alguno de ellos tenga que hacer las maletas, son ya varios los nombres de delanteros que han sido relacionados con el Granada CF para la campaña que dará comienzo oficialmente en el fin de semana del 17 y 18 de agosto. Algunos de ellos son tan sólo rumores y en otros casos sí ha existido algún interés pero sin que hasta el momento se haya concretado nada. En concreto, son cinco los nombres de futbolistas que se sitúan en el entorno rojiblanco y tan sólo uno de ellos procedente de la máxima categoría.

Loren

Se trata de Lorenzo Jesús Morón García, más conocido por Loren, que pertenece al Real Betis Balompié donde ha jugado en el primer equipo las dos últimas temporadas anotando siete y seis goles respectivamente. Con 48 encuentros disputados en Liga en ambos años de los cuales 34 fueron como titular, su nombre comienza a sonar con fuerza e ilusiona a la afición granadinista. El marbellí, que en diciembre cumplirá 26 años, se formó en varios equipos malagueños como el Marbella, el Estepona o el Vélez antes de recalar en el filial del conjunto hispalense y dar el salto al primer equipo. Su llegada no será fácil pero su proyección le convierte en un futbolista interesante, buen rematador y que no viene de vuelta como muchos de los jugadores que en la anterior etapa llegaron a Granada.

Once han sido los goles que marcaron los dos puntas del Granada CF en Segunda División

Otro de los delanteros que se vinculan a los rojiblancos es Carlos Fernández. El espigado delantero de 23 años, al que ya conoce el técnico vigués tras su paso por el Sevilla, ha jugado este curso en el Deportivo de La Coruña, donde ha estado cedido. Las lesiones han cortado su progresión pero en tierras gallegas ha terminado el curso a gran nivel y ya suma ocho tantos. El de Castilleja de Guzmán ya sonó para reforzar a la entidad nazarí y las buenas relaciones de ambos clubes podrían facilitar la operación.

Pichichi

De Segunda División, y según algunos medios de Almería, podría llegar Álvaro Giménez. El Pichichi de LaLiga 1|2|3 con 20 goles, ha ofrecido a gran nivel sobre en los últimos meses de competición y se trata de un ‘nueve’ potente físicamente y con experiencia en Primera tras su paso por Mallorca y Elche, aunque ha sido este año cuando ha explotado a nivel goleador. A sus 28 años, podría ser una apuesta como lo han sido en el Getafe hombres como Jaime Mata y en el Espanyol Borja Iglesias, que destacaron en Segunda y en la máxima categoría han seguido viendo puerta.

Otro nombre que ha sido vinculado al Granada CF ha sido Rafa Mir. Internacional con la selección sub 21 e inmerso en la actualidad en el Europeo de la categoría que se está disputando en Italia donde no está siendo titular, tiene características similar a las de Carlos Fernández, aunque es dos años más joven que él. Ha actuado en el curso recientemente finalizado en la Unión Deportiva Las Palmas, donde ha jugado en muchos encuentros partiendo de banda pero es un hombre referencia gracias a su altura, 1,86 metros, que se ha formado en el Valencia con el que llegó a debutar. En tierras ché no se verían con malos ojos una nueva cesión a un equipo de Primera para que siga adquiriendo experiencia y Los Cármenes puede ser una buena plaza para él para completar la delantera.

El último

El último en ser vinculado a los rojiblancos ha sido Roman Zozulia, que ha rendido a gran nivel en Albacete y cuyo futuro parece que está lejos del Carlos Belmonte. El ariete ucraniano cuenta con varias ofertas de equipos de Primera para abandonar el club y entre ellas, según publicó el diario Marca, cuenta con una del Granada CF. Su contrato expira el 30 de junio y desde el club manchego ya eran conscientes de la dificultad de retenerle al no lograr el ascenso a la Liga Santander. Su capacidad de trabajo casa con el perfil de delanteros que le gustan a Diego Martínez.

El mercado comienza a moverse y todos los equipos buscan, al menos, un hombre que marque la diferencia en las áreas y el Granada CF no es una excepción.