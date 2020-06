Sitúan a José Callejón en el Granada CF

La competición no para pero en las oficinas de los directores deportivos ya se mira al futuro. LaLiga Santander terminará el 19 de julio pero la nueva campaña dará comienzo en septiembre y el mercado comienza a moverse.

La Cadena Cope anunció este domingo que el extremo José Callejón tendría un preacuerdo con el Granada CF para la próxima temporada. En la información, se señala que el motrileño, que ha sido situado en conjuntos como el Valencia o el Real Betis, podría recalar en el cuadro rojiblanco.

Cumple contrato

Fue Poli Rincón, colaborador habitual de dicha radio, el que afirmó que el ex del Real Madrid y actualmente en las filas del Nápoles llegaría a coste cero al Granada CF una vez que termine su contrato con el conjunto italiano. Según Rincón, para que pueda darse este movimiento, Callejón debería reducir su salario por debajo de los 3,5 millones de euros que percibe en la actualidad, una cantidad inasumible a día de hoy por el cuadro granadino.

Novias no le faltarán al granadino, pues al no tener que pagar traspaso sería un fichaje muy apetecible para muchos equipos y entre ellos se encuentra el Valencia, que al parecer le habría ofrecido un contrato de dos años a razón de 3,5 millones. Pero Callejón, de 33 años, quiere más años y esa sería una de las razones por las que recalaría en las filas rojiblancas. En su posición Vadillo no continuará, por lo que su fichaje, además de ilusionar a la afición granadina, supliría una baja ya conocida.

Callejón viene de lograr la Copa de Italia tras derrotar en la gran final a la Juventus que se resolvió en la tanda de penaltis.