El Granada CF repite el patrón del descenso de la temporada 2016-2017

Cuando los resultados no son buenos, una de las primeras medidas que suelen hacer los máximos responsables de un equipo de cualquier deporte, y en particular de fútbol, es sustituir al entrenador. Si las victorias siguen sin llegar, el siguiente paso es reforzar el plantel de jugadores en busca de una reacción. Ese es el guión que ha seguido esta temporada el Granada CF en su intento por salvar la categoría en Primera División, algo que no parece nada fácil.

Sin embargo, lo de esta campaña en la entidad rojiblanca recuerda, y mucho, a aquella primera de la propiedad china que terminó con el descenso a Segunda División en la que pasaron hasta cuatro entrenadores por el banquillo y tuvieron minutos de juego nada menos que 35 futbolistas. Pero es que, además, fueron convocados en distintas ocasiones aunque finalmente no saltaron al terreno de juego Fran Rico, Sergi Guardiola y los guardametas Oier y Rui Silva.

Mal recuerdo

El Granada CF de este curso va por el mismo camino. Es más, ya ha superado aquel equipo construido por Javier Torralbo ‘Piru’ liderado en un primer momento por Paco Jémez que terminó siendo un desastre. Vamos, como este año. Hasta el momento, son ya 36 los jugadores empleados y que han gozado de minutos en liga. A ellos hay que sumar al canterano Adri López, que sí jugó en Copa del Rey en el ya famoso partido que supuso la eliminación del cuadro granadino del torneo del KO por alineación indebida y que la afición aún está esperando un comunicado del club pidiendo disculpas.

Además, han sido convocados pero no han llegado a pisar el césped en partido oficial los guardametas Marc Martínez, que tiene ficha con el primer equipo pero aún no ha debutado, Pol Tristán y Fran Árbol, además de Adri López así como los integrantes del Recreativo Granada Mario González, Lass, Pablo Sáenz y Eghosa. Por tanto, son ya 44 los futbolistas que, de alguna u otra manera, han estado en la dinámica del cuadro nodriza de la entidad ya sea con Paco López en el banquillo o, en la actualidad, con Alexander Medina.

Los diez fichajes realizados en el marcado invernal, una auténtica barbaridad en un equipo en la máxima categoría del fútbol español, han incrementado el número de profesionales que han pisado el verde porque de todos ellos, el único que no se ha estrenado es Marc Martínez, por lo que la nómina podría aumentar a 37 en caso de jugar al menos un minuto. O lo que es lo mismo, dos futbolistas más que en la campaña 2016-2017 de infausto recuerdo para la afición rojiblanca.

Relevos

Cuando esto suele pasar es síntoma de que las cosas no se han hecho bien cuando hay que hacerlas que es en la ventana veraniega de fichajes. El más claro ejemplo fueron las temporadas en las que Diego Martínez estuvo al frente del equipo en el que la estabilidad fue la tónica. Todo lo contrario que en la actualidad, en la que los cambios están siendo una constante y ya no sólo a nivel de los protagonistas del juego sino también en el banquillo y en la dirección deportiva. Ahí está el ejemplo de la destitución de Nico Rodríguez y su equipo de trabajo y la llegada del italiano Matteo Tognozzi con Javier Alonso como hombre de confianza.