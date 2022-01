Osasuna derrota en Los Cármenes a un pobre e inofensivo Granada CF en ataque

El Granada CF cayó derrotado por segunda jornada consecutiva en apenas cuatro días. Los rojiblancos no pudieron con Osasuna que se impuso por 0-2 en un duelo en el que los de Robert Moreno apenas generaron peligro y no pudieron superar el buen orden táctico de los navarros. El partido, trabado y con muchas interrupciones, no fue nada brillante.

Al cuadro granadino le costó mucho entrar en el partido y esa fue la tónica a los largo de los 90 minutos. Con las novedades de Álex Collado, partiendo desde la derecha, y Montoro con Milla en la medular, además con un cambio en ambos laterales, la adelantada línea defensiva de Osasuna ahogó la zona creativa local. La presión alta de los navarros obligó a jugar demasiado en largo y ahí, los de Jagoba Arrasate son muy fuertes en los duelos individuales como demostraron en todo el choque.

Imprecisos

El primer cuarto de hora estuvo repleto de imprecisiones. No hubo continuidad en el eje y la dupla del eje del centro del campo no supo, o no pudo, imponerse a la intensidad visitante. Tan mal jugó el Granada en los primeros quince minutos, que en el 13’ la grada pitó a su equipo y no precisamente una minoría. Osasuna hizo su partido y cuando atacaba tenía las ideas muy claras. Apertura a banda, especialmente por la izquierda, y centros de Rubén García al corazón del área para Budimir o el Chimy Ávila, que se incorporó en infinidad de ocasiones a rematar desde la derecha.

Hubo un par de goles anulados, uno por bando, por claros fueras de juego previos. Pero fue una raya en el agua pues ni uno ni otro llegaron con peligro al área rival. En especial los de Robert Moreno, a los que les costó llegar a las inmediaciones de Sergio Herrera. Poco a poco, y gracias a una mayor participación de Luis Milla, el juego del Granada CF mejoró. Hubo más circulación, Collado entró más en juego y así llegó la mejor ocasión de todo el encuentro para los locales. Tuvo lugar pasada la media hora tras filtrar Jorge Molina un pase a Antonio Puertas que permitió al almeriense plantarse ante Sergio Herrera. El ‘10’ quiso picar el cuero pero el guardameta del conjunto navarro le adivinó la intención.

Los rojiblancos apenas generaron ocasiones de peligro ante Sergio Herrera

Los de Robert Moreno acusaban una casi nula fluidez y continuidad en su juego, además de una alarmante falta de profundidad por banda y ya son dos encuentros consecutivos que ocurre. Los constantes parones e interrupciones por golpes y faltas no ayudó a un pobre espectáculo que concluyó, en su primer acto, con unas tablas merecidas pero con malas sensaciones por parte de los seguidores granadinos.

Cambio de dibujo

Los problemas para superar la línea de centrocampistas del contrario provocó que, desde el banquillo, se buscará soluciones en la segundad mitad. La primera de ellas fue cambiar el dibujo. En los vestuarios se quedó tras el descanso Álex Collado e ingresó en el verde Gonalons. Ello provocó que Luis Suárez jugara partiendo desde la izquierda y que Montoro adelantara su posición a la media punta, actuando Jorge Molina como única referencia ofensiva.

Se quiso tener más el balón pero tampoco se consiguió. De hecho, la mejor oportunidad la tuvo Budimir de cabeza en el minuto 51 pero su remate fue a las manos de ‘Maxi’ con todo a su favor. Al Granada CF le seguía costando llegar al área de Herrera con el nuevo sistema. Gonalons lo intentó desde fuera del área pero no era el día. Un par de acercamientos animó algo a unos aficionados con poco que celebrar y ávidos de ver a su equipo merodear el área navarra.

Gol de Osasuna

Los de Jagoba Arrasate tampoco es que se estiraran en exceso pero saben perfectamente cuáles son sus armas y una de ellas es el balón parado. Y así se adelantaron en el marcador. David García, capitán osasunista, se impuso por alto a Torrente y remató de cabeza de manera inapelable un saque de esquina botado por Rubén García. Tocaba remar con más intensidad pero el entramado defensivo de los visitantes evitó cualquier intento.

Tras el descanso, Robert Moreno cambió el dibujo dando entrada en el eje a Maxime Gonalons por Álex Collado

Robert Moreno buscó en Quini y Machís la solución al mal juego de los rojiblancos. Se volvió a la dupla atacante, pero ni por esas. Los centros laterales o se quedaban cortos o iban muy pasados para desesperación de la grada. Por dentro era casi imposible penetrar y con ese panorama, tan sólo una acción de talento podía evitar la derrota. No llegó pero lo que sí estuvo a punto de ocurrir fue el 0-2. Una contra osasunista la culminó Ávila pero se encontró con el rechace de Luís Maximiano (73’).

La sentencia

Lejos de despertar del letargo ofensivo, la realidad es que las oportunidades seguían siendo escasas y las ideas ofensivas mucho menos. La entrada de Carlos Bacca, que no cuenta con la confianza del técnico, no arregló nada. La ansiedad fue ganando terreno y Osasuna, que siguió a lo suyo, terminó por asestar el golpe definitivo con el segundo tanto que terminó por sentenciar la contienda. Avisó a once minutos del final Kike García desde el borde del área con un disparo ajustado que se marchó junto al palo izquierdo de ‘Maxi’. Fue su primer aviso. En la segunda opción que tuvo no falló.

Una buena internada por la derecha de Nacho Vidal la culminó el veterano ariete conquense a puerta vacía justo en el minuto 90. Las gradas de Los Cármenes comenzaron a quedarse vacías. Una nueva decepción, la segunda de manera consecutiva en apenas cuatro días, que evita que los rojiblancos se vayan al último parón de la competición con un colchón amplio de puntos. Habrá que seguir remando.