Que el Granada CF es un equipo acostumbrado a sufrir no es algo novedoso. La máxima prueba de esta afirmación está quedando clara esta campaña, en la que a pesar de la carga de partidos y por consiguiente el cansancio acumulado que se traduce en constantes lesiones, se sigue manteniendo el tipo en dos competiciones. Con tres puntos menos con respecto al curso pasado tras la disputa de 25 jornadas, la plantilla rojiblanca está haciendo historia.

Pero para ello no necesita tener en exceso el balón. Es más, cuando no cuenta con jugadores en la medular como Montoro o Milla, le cuesta llevar la iniciativa pero eso no es óbice para que haya logrado sumar cuando la posesión del cuero la domina el rival. Hubo un tiempo en el que parecía que si un equipo no tenía el esférico en su poder, poco menos que eso no era fútbol. Un mito que este Granada CF está demostrando que no es así. Sobre todo porque los rojiblancos manejan muchos registros y son capaces de adaptarse a todo tipo de situaciones, jugando de forma muy diversa para sorprender al contrario. Un claro ejemplo de ello fue la eliminatoria ante el Nápoles, al que apretó arriba sobre todo en el encuentro de Los Cármenes.

Números

Y los números así lo demuestran. En quince de los 25 choques que han disputado en LaLiga Santander los de Diego Martínez han sumado puntos. De todos ellos, en tan sólo un tercio han logrado imponerse en la posesión del balón, aunque en un par de casos por una mínima diferencia. En concreto, en las nueve citas en las que ha sumado los tres puntos en juego, únicamente en tres a base de tocar tuvo más tiempo el cuero en su poder. Fue ante el Alavés, con un 56% en la segunda jornada, el Sevilla en la sexta en la que la igualdad fue máxima (51%) y Valencia (53%). En el resto de envites, estuvo ‘a merced’ del rival pero los tres puntos cayeron de bando nazarí.

En hasta tres citas en Liga apenas pasó del 30% pero logró sumar los tres puntos

Es curioso que en hasta tres duelos apenas pasó del 30% de posesión pero logró ganar. Se trata de la visita al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, que no es precisamente el conjunto que mejor fútbol hace y que sometió a los granadinistas (66%-34%), Elche (32%) y Real Betis, con un pobre pero rentable 31%. Pero eso indica que se sabe sufrir, que no se pone nervioso cuando el cuadro que tienen enfrente domina y que tiene la suficiente paciencia para esperar su momento y asestar el golpe definitivo.

Rocoso

Si bien es cierto que en lo que ha empeorado es en los tantos encajados con respecto al año pasado, once más, en puntuación apenas se ha notado y en goles anotados tampoco. La capacidad que tiene este Granada CF para no dejarse vencer con comodidad, hacer los choques trabados como demostró en Nápoles o ir a por el partido con personalidad, provoca que sean muchos los partidos en los que llega poco al área rival pero cuando lo hace demuestre tener mucha pegada.

De todos los encuentros en los que ha caído, únicamente en dos tuvo más el balón en su botas pero no sirvió para nada. Fue ante en El Sadar ante Osasuna por una mínima diferencia, 51% los rojiblancos por 49% los navarros y, sobre todo, frente al Valladolid en la décima jornada. Ante los pucelanos dominó con un 59%, el porcentaje más alto junto al enfrentamiento ante el Cádiz en el que se empató en Carranza. Pero ante los blanquivioletas se cayó contundentemente en Los Cármenes por 1-3.

28% la más baja

Por lo que se refiere a los choques en los que salió derrotado, y quitando al margen el famoso ante la Real Sociedad en la que jugaron siete integrantes del Recreativo y el portero juvenil Ángel, casi siempre la posesión bajó del 40%. En este sentido destacan, como no podía ser de otra forma, los duelos ante Real Madrid (33%) y Barcelona (28%, la más baja de toda la temporada). A ellos hay que sumar la visita a Balaídos, en la que pese a adelantarse en el marcador, fue la escuadra entrenada por Eduardo Coudet liderada por un magistral Iago Aspas la que dominó por completo (68% por 32%).

Pegada

Por tanto, tener a día de hoy 33 puntos en la tabla clasificatoria no es más que el fruto del trabajo bien hecho, de no desesperarse corriendo tras el rival, de exprimir las cualidades de los jugadores al máximo y, principalmente, de tener una gran pegada ante el arco contrario. Los números indican que el Granada CF no necesita mucho para hacer gol. Es el decimocuarto equipo que menos disparos intenta con un total de 245 o lo que es lo mismo, una media de 9,8. De ellos, 3,4 chuts van entre los tres palos, siendo el décimo equipo más goleador de la competición y el octavo clasificado. A eso se le llama rentabilidad.