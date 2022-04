El cambio radical de actitud del Granada CF

Cuando los aficionados rojiblancos salieron de Estadio Nuevo Los Cármenes, la sensación fue, prácticamente, de haber ganado. Cayendo por 0-2 al descanso, que pudo ser peor de haber aprovechado el Rayo Vallecano sus ocasiones, la imagen que ofreció el conjunto de Rubén Torrecilla no era para ser optimista.

Se logró empatar y de no ser por los disparos que estrelló Jorge Molina a la madera, incluso se pudo ganar. Sin embargo, la realidad es que el Granada CF desaprovechó una gran oportunidad para distanciarse de la zona peligrosa. Los resultados de Alavés y Mallorca le benefició y aunque se alejó un punto más del descenso, todo lo que no sea ganar en casa con el calendario que le queda a domicilio, no hace más que complicar la situación.

Más de cien días

En concreto, son 103 los días que los rojiblancos llevan sin ganar en casa. Cuando el próximo domingo 17 visite la instalación del Zaidín el Levante, serán casi cuatro meses sin vencer como local. Esa es la principal razón por la que el cuadro granadinista no está en un puesto tranquilo en la tabla clasificatoria. Diecisiete puntos ha sumado en quince partidos, el cuarto peor registro de toda LaLiga Santander y sólo por encima de Levante, Alavés y Cádiz, todos ellos por debajo en la tabla.

Las superioridades

El empate ante el Rayo llegó gracias a la expulsión de Santi Comesaña. El centrocampista vallecano vio dos amarillas en apenas dos minutos y a partir de ahí el choque cambió por completo. Es la octava vez en la temporada en la que el Granada CF cuenta con superioridad numérica sobre el terreno de juego. Pero de ellas, tan sólo supo vencer su partido en la octava jornada ante el Sevilla FC. La expulsión de Diego Carlos en tiempo de descuento no fue determinante.

En el resto de citas, terminó empatando (Villarreal, Osasuna, Athletic Club, Cádiz, Elche, Barcelona y Rayo Vallecano) y únicamente frente a los navarros y el Barça marcó con un jugador más sobre el verde y pudo sumar. Y en algunos casos como frente al Elche en la jornada 20 tuvo casi una parte con un hombre más pero no lo aprovechó. Otro dato que explica los problemas clasificatorios de los de Torrecilla.

Cambio de actitud

Luis Milla no es uno de los cuatro capitanes pero ejerce como tal. Cuando habla suele ser sincero y al término del choque del pasado domingo señaló que lo que ocurrió en la primera mitad “no puede volver a pasar”. También dijo en su momento que la mala racha de resultados vino como consecuencia de que “cierta relajación”. Y no le falta razón al madrileño. Porque el cambió que tuvo su equipo entre una parte y otra no es la primera vez que ocurre.

Ya sucedió con Robert Moreno en el banquillo. La afición, que acudió entregada para apoyar a su equipo, se vio ‘obligada’ a pitar a sus jugadores en el primer acto aunque al descanso estaba poco menos que resignada. Pero todo cambió con la roja a Comesaña y llevó en volandas a sus jugadores en busca de un empate que visto cómo se puso el encuentro, puede ser calificado como hasta bueno aunque se perdiera una gran ocasión de alcanzar cierta tranquilidad.

Las razones

Resulta complicado explicar cómo se puede cambiar de imagen tanto de una mitad a otra. La presión que ejerció el conjunto de Iraola no fue la misma incluso en igualdad de hombres sobre el campo pero desde que salió del vestuario el Granada CF fue otro. Al menos compitió, jugó mucho más el área rival algo que le costó un mundo en los primeros 45 minutos. Con mayor o menos calidad, llegó a las inmediaciones de Dimitrievski y eso, simplemente eso, es lo que quiere ver la afición. Que su equipo se entregue y que busque la portería contraria. Pero que lo haga con criterio. Al margen de este análisis queda el mal momento de forma de algunos futbolistas que siguen jugando quizá por tener galones.

Eteki

Cuando a Petrovic le mostraron la primera cartulina amarilla y Hernández Hernández le perdonó la segunda, Rubén Torrecilla decidió mandar a calentar a Yan Eteki. El camerunés, que tan sólo ha sido titular una vez esta temporada, sí cuenta para el míster extremeño también condicionado por las ausencias por lesión de Gonalons y Montoro. La decisión, con 0-2 en el marcador, sorprendió a los espectadores pero lo cierto es que el potente centrocampista africano se dejó el alma, presionó, trabajó y ayudó a sumar un punto. Cuando quiere hacer cosas que no forman parte de su estilo de juego se aturulla pero el público está con él porque sabe que siempre lo da todo, con mayor o menor calidad, pero lo hace. Y eso, en un equipo tan apático como lo fue en la primera mitad, el público lo agradece.