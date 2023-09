Manuel Pellegrini: "Ganar en Los Cármenes al Granada CF será muy difícil"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Granada CF que el mal arranque liguero de los rojiblancos se debe a que "le ha costado volver a competir en Primera", pero resaltó que "incluso en las derrotas, ha marcado bastantes goles", por lo que intuye que "ganar en Los Cármenes será difícil" para un Betis al que le "han faltado los resultados, no el juego" en los últimos encuentros.

El chileno manifestó que su equipo va "por el camino correcto" y que no ha "dejado malas sensaciones" pese "haber perdido ante el Barcelona" y dejado "escapar dos puntos ante el Cádiz", aunque no tiene dudas de lo que hace. "No estamos en crisis, veo al equipo competitivo y estamos a dos puntos de las posiciones de Europa". Y es que el veterano técnico declaró que "estaría más preocupado si no creáramos ocasiones", por lo que su receta para mejorar los resultados es “seguir trabajando para que la conversión sea la misma que la creación".

Pellegrini informó que el centrocampista portugués William Carvalho "está en condiciones" de jugar su primer partido de la temporada en Granada tras superar "una lesión larga en el sóleo". “Ha venido entrenando con normalidad" desde hace más de una semana y "ya pudo estar para el partido pasado" contra el Cádiz, pero "no forzarlo para diez minutos" después de una convalecencia de casi dos meses.

Bajas

Por el contrario, el técnico santiaguino informó de que en la lista de citados no están, además de los lesionados de larga duración Nabil Fekir y Youssouf Sabaly, "ni Bartra ni Willian José ni Luiz Henrique", tres jugadores que participaron ante el Cádiz y que padecen lesiones de diversa índole por las que "no estarán para el domingo tampoco".

Por último, defendió al delantero Borja Iglesias, que aún no ha marcado esta temporada, al señalar que "trata de aportar lo máximo y le ha dado mucho a este equipo, es un jugador muy importante" que ahora participa menos porque "hay rotaciones frecuentes".