La autocrítica en el Granada CF, clave para superar la crisis de resultados

Dos victorias y un empate en los últimos once encuentros son los números del Granada CF desde noviembre. Unos guarismos que, de no ser por el gran arranque liguero de los de Diego Martínez, los tendría situados en descenso pues, junto al Espanyol, es el peor equipo en este periodo de tiempo. Sin embargo, la situación de los rojiblancos no es preocupante en cuanto a su posición en la tabla, con diez puntos sobre el descenso, pero sí por lo que respecta a su juego, en especial lejos del Nuevo Estadio de Los Cármenes. El bagaje ofensivo a domicilio no está siendo el deseado, de ahí que en estos últimos días de mercado, sea prioritario reforzar la delantera.

El técnico nazarí tan sólo tuvo disponible a una referencia ofensiva en el Sánchez Pizjuán ante la ausencia de Carlos Fernández. Demasiado poco para un equipo cuyo objetivo es la permanencia pues no tener alternativas, y más a un jugador que en mayo cumplirá 35 años como es Roberto Soldado, no se entiende muy bien. La marcha de Adrián Ramos se conocía desde el verano pero será en esta semana que se cierra la ventana invernal de fichajes, cuando se trate de buscar una tercera pieza que encaje en el puzle del vigués y más si se continúa en la competición copera.

El sistema

La llegada de Jesús Vallejo, presentado este lunes, y anteriormente de Dimitri Foulquier, permite tener efectivos como para plantearse, en determinados partidos, salir de inicio con el sistema con el que se jugó en la segunda mitad ante el Sevilla FC y que, al menos, cortó la sangría ofensiva de los de Julen Lopetegui. No sería extraño, por tanto, que se juegue con un 1-3-5-1 o bien un 1-5-3-2, en función de la posición de los carrileros, de si se actúa con uno o dos puntas y, por último, del rival. De hecho, el próximo sábado llega a Granada el Espanyol. Un rival que ha tirado de chequera para reforzarse y que suele jugar con dos delanteros, por lo que a nadie extrañe que se modifique el plan de partido si Diego Martínez dispone a todos sus efectivos defensivos disponibles.

Autocrítica

Las siete derrotas ligueras de manera consecutivas hicieron que Víctor Díaz, capitán rojiblanco y una voz autorizada en el vestuario, declarara al término del duelo en la ciudad hispalense que “hay que hacer autocrítica”. Una buena manera de afrontar una mala racha como la que está sufriendo el Granada CF cuando afronta sus desplazamientos. Sólo desde la autocrítica y aceptando las opiniones en contra, aunque duelan en ocasiones pero que estén fundamentadas, se crece. Pero no sólo en el fútbol, donde el resultado manda se quiera o no. Y para eso hay que estar preparado cuando vengan mal dadas, que seguramente lleguen, porque este mundo es así.

El trivote

Lo que sí quedó claro el sábado es que el trivote formado por Maxime Gonalons, Yan Eteki y Yangel Herrera no funciona. Se trata de tres futbolistas de un perfil similar aunque el venezolano, por su despliegue físico, se puede descolgar en ataque. Pero cuando hay que llevar la iniciativa, les cuesta mucho ser dominadores y mover el cuero con criterio. Algo que sí hace Montoro, que tampoco tiene sustituto en la medular como está quedando demostrado cada vez que se ausenta.

La Copa

El ritmo frenético que este inicio de 2020 no para. Desde el 5 de enero, que se jugó en casa ante el Mallorca, hasta el próximo sábado que regresará a Los Cármenes, serán nueve los encuentros que tengan que afrontar los rojiblancos en 27 días. Este miércoles vuelve la Copa del Rey, una cita que, de sacarla adelante, haría que se volviera a jugar unos cuartos de final como ya ocurrió en la campaña 2000-2001, con el Granada CF en Segunda División B y en los se enfrentaron al Atlético de Madrid. Ahora las circunstancias son muy distintas y la ocasión es propicia para igualar aquel logro.