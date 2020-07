No llega el Valencia CF en su mejor momento de la temporada para visitar al Granada CF. Desde hace algunas temporadas las aguas no corren tranquilas por la ciudad del Turia y, aunque antes del confinamiento parecían más calmadas, ahora se han vuelto a agitar. El rival de los rojiblancos en el Nuevo Los Cármenes llega con su tercer entrenador de la temporada y tan sólo ha sumado siete de los últimos dieciocho puntos en juego tras el regreso del fútbol.

Tras las polémicas destituciones de Marcelino y Celades, el banquillo valencianista estará ocupado de nuevo por Voro, que intentará cumplir con el objetivo del club che que no es otro que acabar la competición en las posiciones que dan derecho a jugar la próxima temporada la Europa League. El Valencia ocupa actualmente la décima posición, empatado con los rojiblancos y a cuatro puntos del séptimo, que es la Real Sociedad. A pesar de que la distancia matemática no es excesiva, las sensaciones no son positivas y el objetivo parece alejarse cada vez más.

Dinámica

No era excesivamente mala la dinámica del Valencia tras la vuelta a la competición. El equipo dirigido por Celades había vencido a Betis y Osasuna en casa, mientras que había caído derrotado contra el Eibar y el Real Madrid a domicilio y había sumado un punto frente al Levante. En total, siete puntos de los quince disputados.

Débil atrás

Uno de los principales culpables de que el cuaro levantino no esté más arriba en la clasificación es su fragilidad defensiva. En los últimos seis partidos ha recibido nueve tantos, mientras que ha marcado únicamente cinco. Su debilidad atrás ha provocado que tampoco brillé en la zona ofensiva y eso ha repercutido en el rendimiento de los jugadores atacantes.

En caso de no conseguir una victoria en Los Cármenes, el Valencia vería como su objetivo se vuelve casi imposible. El Granada CF cuenta con los mismos puntos que su rival y en caso de triunfo le daría un golpe prácticamente mortal. Los visitantes necesitan los tres puntos que les haga limpiar un poco el aire y les acerquen al objetivo marcado al principio de la temporada.

Sin rumbo

Tres entrenadores en una temporada (de momento), son demasiados para un club que quiere consolidarse en la parte alta de la clasificación en Primera División. La gestión de Peter Lin es controvertida y se ve reflejada en el banquillo valencianista. Los jugadores no entendieron la destitución en septiembre de Marcelino, aunque su profesionalidad y apoyo a Celades, el nuevo técnico, les hizo dar un paso adelante y mejorar sus resultados. Ahora han visto como tendrán a un nuevo referente en el banquillo: Voro, un hombre de la casa que siempre está para apagar fuegos.

Borrón y cuenta nueva

Es la sexta ocasión en la que el Valencia recurre a Voro en una situación límite para que mejore las prestaciones del equipo. En la última jornada no se pudieron apreciar cambios y el Athletic de Bilbao se impuso de forma clara en Mestalla al vencer por 0-2, por lo que los locales perdieron la imbatibilidad en su campo. El nuevo técnico valencianista ha manifestado que su primera intención es tener más solvencia defensiva para poder crecer a partir de ahí. Además, ha reconocido que quiere recuperar los matices que tenía el equipo en la época con Marcelino.

El once

En su vuelta al banquillo valencianista, Voro apostó por un tradicional 4-4-2. Cillessen volvió a ser el guardameta titular. El exjugador del Barça estuvo custodiado por Florenzi y Jaume Costa en los laterales y por Diakhaby y Gabriel Paulista en el eje de la zaga. El doble pivote se lo entregó a Kondogbia y Parejo, mientras que Guedes y Ferran Torres se movieron por las bandas. Las referencias ofensivas fueron Rodrigo, pero su grave lesión le hará perderse el resto de temporada, y Maxi Gómez.