Un momento para disfrutar en rojiblanco

Disfruten. Ese es el mensaje que debe calar en la afición rojiblanca tras la enorme campaña que están realizando los de Diego Martínez. Porque con la permanencia encarrilada y con opciones de acceder a la final de la Copa del Rey, no cabe otra que disfrutar. Sobre todo porque nadie sabe cuando se va a volver a ver a un equipo como este Granada CF, que ha vuelto a ilusionar a toda una ciudad como quedó este lunes reflejado con las enormes colas que se formaron en los aledaños del Nuevo Estadio de Los Cármenes para adquirir las entradas de cara al choque de vuelta del torneo copero ante el Athletic Club.

Equipo

Si de algo se ha mostrado orgulloso a lo largo de la temporada el técnico nazarí, es del compromiso de sus jugadores en todo momento. La palabra equipo es de las más utilizadas en cada comparecencia de prensa del gallego, pero hay gestos que así lo reflejan. Ganar en el último minuto de partido es para celebrarlo todos como una piña, como así hicieron con el tanto de Carlos Fernández ante el Real Valladolid. Pero fueron unas imágenes de Movistar LaLiga las que dejaron claro la unidad que existe en este equipo.

En ellas, se podía observar cómo el colegiado valenciano Martínez Munuera se dirigía a Germán para indicarle que “en todas las jugadas siempre viene uno, da igual que acierte o que falle, siempre viene uno”. El trencilla se refería a que cada vez que pitaba una falta acudía un granadinista para protestarle. Un ejemplo de saber jugar con todos los factores en un partido de fútbol, algo que hacen muchos equipos para cambiar o condicionar la actuación arbitral.

Exprimidos

El maratón de partidos que han tenido que afrontar en el último mes y medio ha llegado a su fin. Nueve encuentros en apenas 28 días que ha llevado al cuerpo técnico a otorgarle a sus jugadores nada menos que tres días y medio de descanso. La plantilla volverá al trabajo el miércoles por la tarde. Y es que el club de la eterna lucha puso en práctica su lema en su máxima expresión el pasado sábado.

Porque con el cansancio acumulado, con 0-1 a falta de diez minutos para terminar el choque, tiró de casta sacando fuerzas de donde no las había, para remontar un partido que otorga mucha tranquilidad por ser, además, contra un rival directo con la importancia que ello conlleva.

'Average'

La situación en la tabla es idílica para los rojiblancos, que muy mal tendrían que hacerlo para no logran una permanencia que aún no está conseguida pero que cada vez está más cerca. Pero por si acaso, el Granada CF está muy bien posicionado en los duelos directos, con el llamado average particular. Se le tiene ganado al Valladolid, al Espanyol e incluso al Barcelona.

El Granada CF tiene experiencia en la última época en salvarse gracias a contar a favor con el average, por lo que todo suma

El próximo rival que visitará Los Cármenes será el Celta, al que se le venció por 0-2 en Balaídos y que es otro de los rivales que lucharán hasta final de campaña por la salvación. El Granada CF tiene experiencia en la última época en salvarse gracias a contar a favor con el average, por lo que todo suma.

Otro para la causa

Al margen de los importantísimos puntos logrados en la última jornada, la mejor noticia del duelo ante los pucelanos fue la vuelta a los terrenos de juego de Fede Vico. La entrada al terreno de juego del cordobés cambió el choque, pero lejos de ello, lo fundamental es que Diego Martínez cuenta con un nuevo efectivo para la causa. La plaga de lesionados se va reduciendo y contar con un hombre de su calidad en la media punta, que pueda dar ese último pase, se ha echado de menos. Participó en los dos goles, dando una asistencia y cediendo el cuero a Machís para que centrara al área en el gol del empate de Antonio Puertas. Ahora sólo queda que Ángel Montoro se recupere para contar con cuentas más efectivos de cara a la parte decisiva de la temporada, semifinal de Copa del Rey incluida.