Entre los reyes europeos

El Granada CF tendrá el próximo domingo en tierras almerienses una nueva oportunidad para demostrar su capacidad a domicilio. En el Estadio de los Juegos Mediterráneos, los de Diego Martínez buscarán su octava victoria de la temporada, algo que no se recordaba por estos lares en muchos años y que no hace más que confirmar el cambio de mentalidad que ha tenido el conjunto rojiblanco de un año para otro.

Pero los números de los nazaríes lejos de Los Cármenes le sitúan entre los mejores conjuntos de Europa fuera de casa. Tan sólo hay que analizar las cinco grandes ligas para comprobar que los guarismos que están consiguiendo no están al alcance de todos los equipos. De hecho, únicamente once conjuntos de Primera División, la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa o la Seria A italiana lo superan y eso ya es decir mucho.

Liga Santander

En concreto, en la Liga Santander, el todopoderoso Fútbol Club Barcelona es el único que mejora los números de los de Martínez. El cuadro de Ernesto Valverde ha sumado 30 puntos en trece encuentros disputados, un partido menos que los rojiblancos, que han jugado catorce encuentros para sumar 25 cifras. Con esa misma cantidad se encuentra el Real Madrid, también con trece encuentros jugados, los mismos que el Atlético de Madrid pero los de Simeone cuentan con 21 puntos por lo que de ganar uno más se irían a 24, por detrás que los granadinos.

La Premier

Por lo que se refiere a la Premier League, aquí sí hay más equipos que superan al actual segundo clasificado de LaLiga 1|2|3. El Tottenham se escapa con 33 puntos pero eso sí, con dos encuentros más disputados lejos de su terreno de juego. Le siguen el Liverpool, flamante cuartofinalista de la Champions League tras eliminar al Bayern Múnich, que ha perdido sólo un partido en quince citas a domicilio para sumar un total de 32 puntos. Tercero es el Manchester City de Pep Guardiola con cuatro puntos en la misma cantidad de duelos (29) y cuarto su rival de ciudad, el United, con 29 pero con dos partidos más disputados. El Granada iguala con el Chelsea, tanto en partidos jugados como en puntos.

Bundesliga e Italia

Por lo que se refiere a la Bundesliga alemana, es el Bayern de Múnich el único que mejora los guarismos en sus desplazamientos y eso que ha jugado 90 minutos menos que no le han impedido acumular 30 puntos fuera de casa. Algo similar ocurre con la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, que se está paseando en la Serie A. De hecho cuenta con una ventaja en la tabla de 18 puntos sobre el Nápoles, por lo que no es extraño que tenga el Scudetto en el bolsillo tras no saber lo que es perder fuera y sumar doce victorias de 13 desplazamientos (37 puntos). El Nápoles podría dar caza al Granada CF siempre y cuando gane su próxima cita pues ha sumado 24 puntos en 13 choques.

Ligue 1

Cierra el quinteto de las grandes ligas la francesa donde el Paris Saint Germain, como no podía ser de otra manera, domina la competición tanto en casa como fuera. En concreto, fuera del Parque de los Príncipes ha sumado 29 puntos en 12 encuentros, tres más que el Lille, aunque éstos con dos partidos menos.

Otras competiciones

También en Portugal y Holanda, los otros campeonatos potentes de Europa, hay equipos que superan a los de Los Cármenes. En concreto, en el país luso el Benfica y el Oporto presenta mejores número y en tierras holandesas el Ajax y el PSV Eindhoven. Sin embargo, en estas ligas el nivel competitivo no es el mismo pues quitando los diez primeros, los demás equipos no oponen tanta resistencia y muchos de ellos lo pasarían mal para mantener la categoría incluso en la Segunda División española.

Por tanto, únicamente equipo históricos y potentes del viejo continente superan a los rojiblancos. Un dato que los sitúa entre los reyes de Europa a domicilio. Ahí es nada.