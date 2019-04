El mundo del fútbol trae en ocasiones sorpresas. Ya no sólo en resultados, que es lo bonito, sino también con la llegada de las nuevas tecnologías. Con éstas últimas se manejan datos que en muchos casos pueden sorprender a los aficionados. Entre la tecnología que maneja el Granada CF, al margen de los GPS que cada jugador lleva instalado en su espalda tanto en las sesiones diarias de entrenamiento como en los partidos, destaca el sistema que aporta LaLiga a los clubes. Se trata de Mediacoach, un programa que está derribando los clichés más habituales instalados en los debates de los aficionados y que pone a disposición de los equipos del fútbol profesional.

Mediacoach genera más de 365 páginas de datos por partido, equipo y jugador cada jornada. Una información que a los cuerpos técnicos les sirve, y mucho, para controlar las cargas de los jugadores en los entrenamientos. No dejan de ser datos estadísticos y los más puristas indican que lo importante está en el verde y con el balón de por medio. Pero este tipo de herramientas ayudan sobre todo a los preparadores físicos.

Y el Granada CF no es una excepción. Víctor Lafuente, responsable de la parcela física en una reciente entrevista a Granada Hoy y a modo de anécdota, aportó un dato que maneja del software de LaLiga y que a buen seguro sorprenderá a más de uno. Y es que Diego Martínez tiene en su plantel al futbolista de toda la categoría que más metros recorre.

Un fijo

Se trata de Fede Vico, el mediapunta cordobés que tan sólo se ha perdido un partido a lo largo de toda la temporada y que, según los datos de Mediacoach, podría ser definido como el correcaminos de LaLiga 1|2|3. Si los aficionados prestan un poco de atención en las retransmisiones televisivas de los encuentros de los rojiblancos, al término de las mismas habitualmente (no siempre) sale un resumen estadístico de los encuentros en cuanto a disparos a puerta, saques de esquina, fueras de juego…Pero también otros parámetros pocos habituales como la punta de velocidad de los futbolistas o los metros recorridos.

En este último apartado casi siempre aparece Vico, un futbolista que aparentemente no es tan físico como otros pero que si uno se fija en él durante los encuentros, está en constante movimiento y eso hace que acumule metros hasta convertirle en el futbolista con más recorrido con los que cuenta el técnico gallego. Incluso por encima de otros como Fede San Emeterio, por ejemplo, al que se le ve mucho más por su presencia en casi todas las zonas del campo o los laterales, que suelen hacer un trabajo de ida y vuelta.

Sorprendido

El cuerpo técnico rojiblanco no quiso ofrecer los datos exactos pero el futbolista los conoce y, como no podía ser de otra forma, le sorprendió. “Me lo dijeron antes de Navidad y me chocó”, señala el jugador cedido por el Leganés. “Me impresionó porque no soy un jugador a priori muy físico pero estoy en continuo movimiento y eso hace que, como estoy bien físicamente, caiga a banda o baje a defender a mi par”, argumenta un futbolista que no es el que más minutos ha disputado pues suma un total de 2.440. De hecho, es el octavo que más tiempo está en el campo por detrás de jugadores como Rui Silva, Germán, Martínez, Víctor Díaz, San Emeterio, Montoro o Vadillo. Pero eso no es óbice para liderar esta curiosa tabla.

“Me sorprende pero siempre y cuando corra con sentido y no como un pollo sin cabeza es interesante”

Entre las razones para acumular tantos metros, el ex del Lugo apunta que quizá sea consecuencia de “la idea del míster de intercambiar la posición con los compañeros”. Y aunque esa estadística “la verdad que me sorprende”, espera que “siempre y cuando corra con sentido es interesante, porque puedes correr mucho y ser un pollo sin cabeza”. En cualquier caso se mostró “encantado” por esos datos.

Polivalencia

A Vico se le ha achacado en muchas ocasiones que desaparece durante los partidos y tienen poco protagonismo con el balón, pero su polivalencia al poder jugar en ambas bandas y por dentro, donde reconoce que se encuentra más cómodo, además su buen golpeo de balón, le han convertido en una pieza fundamental en el esquema de este Granada CF.

Sus números

Acumula cinco asistencias, algunas de ellas espectaculares, y cuatro tantos (dos de ellos ante el Córdoba, el equipo en el que se formó). Tras una primera vuelta en la que casi siempre fue titular salvo en cinco jornadas, en la segunda ronda ha dado un paso adelante a nivel físico, perdiéndose tan sólo la cita ante el Lugo y 82 minutos de un total de 1.260, pasando de ser uno de los fijos a la hora de ser cambiado a terminar casi todos los partidos, lo que le ha permitido convertirse en el que correcaminos de LaLiga 1|2|3.