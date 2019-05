Sucedió un 19 de mayo de 2017. Ese día, el Granada CF disputó su último partido hasta el momento en Primera División. En el banquillo estaba Tony Adams al que es mejor olvidar. Los rojiblancos se medían al Espanyol de Quique Sánchez Flores y para variar cayeron por 1-2. La afición, como no podía ser menos, estaba de uñas con la plantilla y la directiva una vez consumado el descenso a LaLiga 1|2|3. Pero se dejó llevar por el populismo de un jugador que no rindió mal en el terreno de juego pero que dentro del vestuario no dejó lo que viene a ser buena imagen.

El 'Litri'

Se trataba de Héctor Hernández, apodado ‘Litri’, al que no se le ocurrió otra cosa que dar una vuelta al ruedo como su homónimo del mundo del toreo en Las Ventas…pero en Los Cármenes. El vallisoletano, tras acudir a la grada de animación a entregar su camiseta, recorrió todo el campo pidiendo perdón y llorando por momentos ante el aplauso de una grada que no conocía su comportamiento en el día a día.

No gustó

Al resto de futbolistas no les gustó lo que hizo el lateral cedido en su momento por la Real Sociedad, que ya de por sí no gozaba de la simpatía de la mayor parte de sus compañeros. De hecho, antes de concluir su vuelta al ruedo particular, fue en su busca para recriminarle lo que estaba haciendo el galo Dimitri Foulquier, hoy en el Getafe y uno de los capitanes de aquella plantilla pese a que no pudo jugar ese partido por sanción. Si todos nos hemos metido para dentro, qué demonios haces tú buscando el aplauso, pareció decirle el galo con sus gestos de enfado.

Las palabras que salieron de la boca de algún integrante del cuerpo técnico refiriéndose a él o la despedida que tuvo cuando llegó a la caseta, de la que sacaron sus cosas a modo de protesta por su acción por parte de sus compañeros, confirmaron que nadie estuvo de acuerdo con lo que hizo.

Sus compañeros le que sacaron sus cosas del vestuario a modo de protesta por su acción al término del partido

Tras su paso por el Granada CF, firmó la pasada campaña por el Alavés en el que tan sólo disputó 15 minutos en Liga, siendo contratado por el Tenerife para la presente temporada en la que no se ha convertido en un fijo ni para Etxeberría ni para José Luis Oltra, que desde la llegada de Isma López ha confiado en el ex del Sporting para el lateral izquierdo.

No cuenta

Lleva seis jornadas sin ser convocado y su situación no parece que vaya a mejorar. Pasó de la titularidad a no estar ni siquiera citado, lo que llevó a Oltra a declarar recientemente que “si el problema es el lateral izquierdo, apaga y vámonos”.

Por tanto, Héctor no parece que vaya a volver a Los Cármenes. El último ‘torero’ que pisó la instalación del Zaidín y que pasó a la historia de la penosa temporada 2016-2017.