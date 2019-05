Fabriciano González Penelas, Fabri, dejó un gran recuerdo en la afición rojiblanca sobre todo por ser el artífice de los dos ascensos que permitieron al Granada CF salir del pozo de la Segunda División B y alcanzar la élite tras 35 años de sufrimiento. Pero en sus más que curiosas ruedas de prensa, el gallego dejó una frase que no se les ha olvidado a los aficionados granadinos.

Fue en la previa del choque de vuelta del play off que se debía disputar en el Martínez Valero ante el Elche cuando Fabri declaró gráficamente: “El Elche tiene el agua en su prado y la tienen que sacar. A nosotros nos vale el empate y la victoria, al Elche sólo ganar. La presión es para ellos”.

Ocho años después

Ocho años después, la situación del conjunto de Diego Martínez no es idéntica pues aún se está en la competición regular pero sí se puede asemejar aunque cambiando de rival. Cuando antes era el Elche ahora es el Albacete pero el escenario es muy similar. A falta de cuatro jornadas para que concluya la temporada, el Granada CF acude al Carlos Belmonte, donde le valen dos de los tres resultados posibles. Si gana, podría ascender de vencer en Los Cármenes al Cádiz CF el domingo 26.

El empate

Pero si no lo hace, el empate también le valdría pues mantendría la distancia con el conjunto de Luis Miguel Ramis de tres puntos y no perdería el average particular pues en el duelo de la primera vuelta ambos equipos se repartieron los puntos. En ese caso, se determinaría la posición por la diferencia de goles a favor y en contra, teniendo los rojiblancos a día de hoy un más 3. Por tanto la presión, o como diría Fabri, el agua, está en el prado manchego.

Duros calendarios

La derrota haría que el cuadro manchego adelantase a los nazaríes por el average particular pero con nueve puntos aún en juego y un calendario complicado. Los albaceteños deberán afrontar dos salidas, a Gijón y Almería, y recibir al Málaga en la penúltima jornada que estará en plena pelea por posicionarse de la mejor manera posible de cara al play off. Aunque el cuadro de Martínez tampoco tiene duelos fáciles al tener que jugar con Cádiz y Alcorcón, eso sí, en casa y frente los madrileños ante su público, y Mallorca fuera.