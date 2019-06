Concluida la temporada, comienza uno de los periodos que más atención concita en los aficionados. La época de los fichajes, las bajas, los rumores y los culebrones veraniegos ha comenzado aunque por el momento los movimientos son escasos. Con la Segunda División aún en juego con el play off y el inminente inicio de la Copa América, poco a poco se irán produciendo novedades en los distintos equipos de la Liga Santander, a la que regresa el Granada CF con un bloque más o menos definido y muchas dudas en su plantel. El nivel competitivo de la Liga 1|2|3 no es el mismo que el de Primera y en la entidad rojiblanca lo saben. El presupuesto va a aumentar considerablemente pero el mercado no es fácil y más para un recién ascendido.

Pero antes de proceder a incorporaciones, hay que definir qué futbolistas van a continuar, qué otros se tendrán que marchar cedidos al margen de las renovaciones que se lleven a cabo. En este último caso, la de Víctor Díaz, uno de los capitanes del equipo, está más que encauzada pero aún no se ha hecho oficial. El sevillano es uno de los cuatro profesionales que cumplen contrato el 30 de junio junto a Nico Aguirre, Alberto Martín y Álex Martínez.

Los dos primeros no van a seguir mientras que con el lateral izquierdo existen dudas. Tiene experiencia en Primera pero de no continuar, obligará a los máximos responsables de la entidad a firmar dos futbolistas en una posición en la que no hay precisamente mucho donde elegir. Y serían dos porque Adri Castellano, que tiene contrato hasta 2020, será cedido. Diego Martínez ha contado muy poco con él una vez que se recuperó de su lesión y optó por situar a Quini en su posición cuando no es su puesto natural, por lo que lo normal es que no continúe.

Dudas

En situaciones parecidas se encuentran Aarón, Bernardo, Rodri y José Antonio. Todos ellos tienen vinculación con la entidad nazarí pero no todos formarán parte de la plantilla en el regreso a la élite. Tan sólo Rodri sabe lo que es jugar en Primera y para el guardameta y José Antonio sumar una nueva campaña sin apenas minutos frenará su progresión. En cuanto a Bernardo, existen muchas dudas teniendo en cuenta que desde su llegada tan sólo ha jugado cuatro encuentros.

Fin del préstamo

Por lo que se refiere a los jugadores que han cumplido su periodo de cesión, Dani Ojeda no continuará y volverá a Leganés aunque antes se tendrá que recuperar de su operación de fractura de clavícula. Fede San Emeterio regresa al Real Valladolid y aunque su rendimiento ha sido excelso, su cláusula es prohibitiva. Si no entrara en los planes de Sergio González club y jugador, muy querido por la afición, estarían encantados de prolongar su idilio pero en principio iniciará la pretemporada con el cuadro pucelano.

De los que terminan su vinculación, Víctor Díaz es el que más opciones tiene de continuar

Con Pozo y José Martínez la situación es diferente. El primero vuelve al Sevilla FC, con el que tiene contrato hasta junio del próximo año y aunque su rendimiento ha ido de más a menos, su proyección en caso de no contar para Julen Lopetegui le podría hacer formar parte del nuevo proyecto aunque tiene pinta de ser uno de los culebrones del verano. Por su parte, con Martínez existen más posibilidades. Pertenece al Eibar y ha sido uno de las agradables sorpresas del curso recién finalizado. Pero la entidad vasca cuenta con cinco centrales con contrato al margen del onubense: Pedro Bigas, Ramis, Paulo Oliveira, Arbilla más Esteban Burgos que llega del Alcorcón.

Cedidos

Pero además, el Granada CF cuenta con tres jugadores en propiedad que han estado a préstamo en distintos equipos. Se trata de Raúl Baena, que ha actuado en el Melbourne Victory; Pablo Vázquez que vuelve tras su experiencia en la Cultural Leonesa de Segunda B y Sergio Peña, que ha logrado mantener al Tondela en la Primera portuguesa donde ha jugado 32 partidos, 20 de ellos como titular. Vázquez está descartado que siga mientras que Baena y Peña tendrán complicado convertirse en una pieza fundamental en el esquema de Diego Martínez.

Con contrato

En cuanto a los jugadores que poseen contrato, estos son Rui Silva, Quini, Germán, Azeez, Fran Rico, Montoro, Vadillo, Puertas, Vico y Adrián Ramos. De ellos, el único que podría salir vía traspaso siempre y cuando haya ofertas, es Rui Silva aunque es un elemento fundamental para Martínez. Si Rico se pone a tono físicamente será un gran refuerzo como demostró en los 56 minutos que estuvo sobre el terreno de juego ante el Alcorcón. La polivalencia de Quini, la apuesta por Azeez, con contrato hasta 2022, y el peso en el vestuario de hombres como Germán, renovado hasta 2021, Montoro, Vadillo o Ramos harán que sean la base del nuevo Granada CF. Vico ha sido adquirido en propiedad y será otro de los fijos.

Plantilla corta

No obstante, en el mundo del fútbol todo puede pasar y alguno de ellos podría no seguir. Habrá que esperar porque se están dando los primeros pasos en la confección de una plantilla que se quiere que sea corta con el riesgo que ello supone en caso de lesiones de cierta duración. Este año ha salido bien esa planificación pero las lesiones de Álex Martínez y Adri Castellano obligaron al técnico vigués a reubicar a Quini en el lateral zurdo. Tampoco tenía mucho donde elegir en el eje de la zaga llegando Víctor Díaz a actuar de central. Y contar en Primera con tres centrales es poco menos que una temeridad. Arriba sólo hubo dos delanteros referencia, una cifra escasa en la Liga Santander. Por tanto, habrá que tomar numerosas decisiones, por lo que se avecinan tiempos con muchas novedades.