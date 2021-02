Diego Martínez: “La lista de bajas podría ser un once titular”

Diego Martínez se tomó con humor la inacabable lista de bajas que arrastra el Granada esta temporada. El técnico vigués, a modo de chascarrillo, comentó que contando con todos los lesionados se podría conformar “un once titular”. No obstante, no tardó en confirmar que “los once que salgan van a competir a su mejor nivel”.

Siguió la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche definiendo el choque como “de máxima exigencia”, tildando a los ilicitanos de “rival directo tremendamente complicado”. “Todos los partidos en Primera son igualados y difíciles, y más a estas alturas”, añadió.

Continuó su análisis del rival diciendo que el Elche es “un equipo muy competitivo que tiene jugadores de buen juego directo arriba y desborde y velocidad por fuera”. “Va a ser muy difícil, pero a competir y dar lo mejor de nosotros. Ojalá estemos acertados y no cometamos errores”, prosiguió.

“Los once que salgan van a competir a su mejor nivel, pero va a haber jugadores que van a arriesgar, con todo lo que eso significa”, destacó el técnico. Siguió diciendo lo siguiente: “El once que salga estará totalmente adaptado a la disponibilidad y no al rival, intentaremos competir dese nuestros valores, pero el dibujo, la estructura y el once que salga tendrá que ver con las sensaciones de los jugadores”.

Diego Martínez confirmó la presencia en la convocatoria de cuatro jugadores del Recreativo Granada: “Torrente, Barcia, Aranda e Isma Ruiz. No sé sinceramente si pueden ser titulares.

“Es el momento de pensar en las soluciones, es lo que hay. Si algo hemos tenido es que nuestros valores han sido la adaptación. Este equipo se metió en Europa haciendo posible lo muy improbable”, finalizó.