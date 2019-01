Obligadas a reaccionar cuanto antes

No ha podido empezar peor el año el Granada CF que, tras sumar su única derrota de la temporada la pasada jornada, ya no es líder. Es por ello por lo que las rojiblancas necesitan recuperarse del palo sufrido en tierras extremeñas ante el Santa Teresa con un nuevo triunfo esta domingo en el Estadio de La Juventud para no perder comba con el primer clasificado.

Duelo clave

Las chicas de Roberto Valverde ya conocen esta historia pues la pasada campaña ya sucedió algo similar. Pero no les queda otra que remar, sacar sus partidos adelante y esperar a que las pacenses tropiecen para volver a acceder al liderato. Quizá por ello, el choque ante el Pozoalbense se presenta clave. Primero para recuperar la moral y segundo porque el rival no es de los más fáciles ni mucho menos. Las de Pozoblanco son quintas y únicamente han perdido tres partidos aunque el Granada CF es claro favorito.

Levantar el ánimo

El técnico rojiblanco se ha centrado durante la semana en levantar el ánimo de sus jugadoras tras el varapalo del pasado domingo. No obstante, Valverde declara que “aún queda mucha Liga y nos tenemos que enfrentar contra rivales directos que pierden poco como Cáceres o Córdoba. Por tanto, no podemos tirar la temporada”. En ese sentido, el bastetano lo argumenta señalando que “llevamos muchos goles a favor y tan sólo cuatro en contra por lo que tenemos que seguir con la misma fuerza e ilusión que en la primera vuelta pero sí tenemos que aprender de los errores”.

"Aún queda mucha Liga y nos tenemos que enfrentar contra rivales directos que pierden poco"

De cara a la segunda ronda, el preparador señala que “tenemos que dar ese empujón a nivel de concentración que quizá nos faltó en Badajoz y ser conscientes que vamos a jugar partidos importantes que serán claves para terminar el año como queremos”.

El choque dará comienzo como ya es habitual a las 12:00 horas.