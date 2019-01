Trámite del Granada CF ante el Peña El Valle

Dicen que las ligas se pierden en los campos de los equipos más humildes y ante equipos a los que estás obligado a ganar y por un exceso de confianza no se consigue el triunfo. Es por ello por lo que el Granada CF femenino acude a tierras extremeñas con el objetivo de no fallar. La razón no es otra que el rival, un Peña El Valle que ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria con tan sólo cuatro puntos en su haber.

Favoritas

Las de Roberto Valverde están obligadas a ganar a pesar del largo desplazamiento, algo a lo que están ya acostumbradas. Ya en la cita de la primera vuelta, la diferencia entre las pacenses y las rojiblancas quedó de manifiesto con una espectacular goleada por 15-0, la mayor lograda esta temporada en la categoría.

Sin Oviedo

El técnico ya no podrá contar más con la argentina Yael Oviedo, que ha firmado por el Rayo Vallecano de la Liga Iberdrola. Una ausencia que las granadinas tendrán que solventar de aquí a final de campaña con la plantilla actual, aunque recursos tiene el Granada CF para cubrir su ausencia. El choque dará comienzo a las 16:45 horas en el Campo Municipal El Valle.