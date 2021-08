Pep Boada: “Hemos hecho todo lo posible para que Yangel esté aquí”

El director deportivo del Granada CF, Pep Boada, estuvo presente en la comparecencia de prensa con motivo de la presentación del lateral colombiano Santiago Arias y contestó varias de las preguntas en clave mercado de fichajes.

Aseguró, aun cuando no era oficial la llegada del veterano Sergio Escudero, que la obligación del club “es estar preparados para cualquier contingencia que pueda surgir” y añadió, que “en este caso”, ya advirtió que no habría “entradas de futbolistas si no había salidas”.

Yangel

Del ex granadinista Yangel Herrera, uno de los anhelos de la afición después de sus dos grandes campañas como rojiblanco y que terminó cerrando su acuerdo con el RCD Espanyol, comentó que han “hecho todo lo posible para que Yangel” estuviera “aquí”, a lo que agregó que es “una situación especial por el cariño que le tiene todo el mundo y la valía del jugador”.

Machís

Finalmente, tuvo tiempo de zanjar los rumores que situaban al extremo venezolano Darwin Machís en la Liga de México y tranquilizar a la hinchada nazarí con la posibilidad de un recambio si fuese necesario. “Es un poco como con todos. Siempre tenemos más responsabilidad que preocupación de estar preparados por si se diese alguna circunstancia en el mercado, que podamos tener la respuesta adecuada para que no salgamos perjudicados”.