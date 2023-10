Un repaso por la historia reciente entre Granada CF y FC Barcelona

El Granada CF juega este domingo en el Nuevo Los Cármenes uno de los partidos más atractivos, y a su vez más difíciles de la temporada liguera, ya que reciben al actual campeón, el FC Barcelona de Xavi Hernández.

A pesar de contar con varias bajas clave, el equipo culé sigue teniendo disponibles una cantidad de jugadores de clase mundial en todas sus posiciones, en la que es probablemente la mejor plantilla que tienen desde hace varias temporadas, especialmente tras las incorporaciones de 'los Joao', que han aterrizado directamente en el once del técnico blaugrana.

La más sensibles de las ausencias será la del delantero Robert Lewandowski, que estará de baja un periodo cercano al mes tras sufrir un esguince del tobillo izquierdo. Pedri solo disputó las dos primeras jornadas y se espera que vuelva en octubre, y Raphinha y Frenkie de Jong también están actualmente en la enfermería culé.

No se descartan algunos cambios en el once de Xavi Hernández, como la vuelta de Christensen o Lamine Yamal, o la irrupción de Fermín López, que ha sido convocado por la Selección Española Sub 21. Por parte de los locales, las dos bajas confirmadas son las de Víctor Díaz y Raúl Fernández, además de la de Manafá, que es una cuestión técnica ya que todavía no ha debutado.

Últimos duelos

Remitiendo los hechos, el Barcelona lleva sin ganarle al Granada en Liga desde el año 2021. El 29 de abril de ese año, aquel equipo de Diego Martínez asaltó el Camp Nou remontando un gol de Leo Messi y llevándose los tres puntos, con tantos de Darwin Machis y Jorge Molina, ahora ayudando al cuerpo técnico de Paco López. Los dos encuentros siguientes se han saldo con dos empates a uno, el primero en la jornada 5 de la 21/22, con goles de Domingos Duarte y Araújo, y el otro, con tantos de Luuk de Jong y aquel empate de Antonio Puertas en el 89'.

Evidentemente, durante un año no se han podido enfrentar ya que el club nazarí descendió a Segunda División, pero tras ser campeones de la categoría y volver a Primera, este duelo será muy interesante y ojalá el Granada pueda dar la sorpresa y continuar esa racha de buenos resultados ante uno de los rivales más exigentes de toda la competición. En palabras de Paco López, la clave estará en "dejarse el alma cuando no tengan el balón".

Jugadores

Tirando de archivo, hay varios jugadores que han vestido tanto la elástica azulgrana del FC Barcelona como la rojiblanca del Granada CF, siendo algunos de ellos:

Hace ya bastante que Pedro Fernández, tras jugar tan sólo 8 partidos con el Barcelona, estuvo ocho temporadas en un Granada temible por su fiereza que jugaba al límite. El paraguayo lesionó de gravedad a Amancio en un caliente Granada-Real Madrid tras una terrorífica entrada, conocida como 'La Cornada', que hace no demasiado repasamos en Granada Hoy.

Mucho más recientes son las estancias en Granada de jugadores como Jeison Murillo, quizá el más agraciado de esta lista, ya que puso rumbo a un grande como el Inter tras su estancia en Granada, formó parte del Barcelona desde 2008 hasta 2011, pero en 2012 fichó por el club nazarí.

Sergi Samper, en su momento, era considerado uno de los talentos más prometedores de 'La Masia', con un futuro brillante por delante. Sin embargo, las lesiones lo golpearon de manera implacable e injusta. Isaac Cuenca, otro producto de 'La Masia', también tuvo un destino similar. A pesar de su potencial, las lesiones obstaculizaron su carrera. El portero Oier Olazábal es otro jugador que ha vestido ambas camisetas a lo largo de su carrera.