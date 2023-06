Irene Ferreras: "Tenemos confianza para darle la vuelta a la eliminatoria"

La entrenadora del Deportivo Abanca, Irene Ferreras, afirmó que el equipo está "con confianza" de darle la vuelta al marcador (2-0) de la final por el ascenso a la Liga F ante el Granada este sábado (12:00 horas) en la Ciudad Deportiva de Abegondo, una cita para la que se han agotado las entradas."El fútbol es reponerte a momentos complicados. Pasamos el trago del sábado, la manera en que recibimos los goles, al final y de córner, eso fue duro, pero estamos con confianza para darle la vuelta", comentó en una rueda de prensa. La preparadora blanquiazul, que tiene a todas las jugadoras a su disposición, indicó que "jugar la vuelta en casa" le ofrece al equipo tener "capacidad de reacción"."Va a haber un plus de energía. Tenemos que salir a darlo todo, no nos podemos dejar nada", apuntó. Ferreras recordó que hay "bastantes" precedentes de victorias del Deportivo esta temporada en Abegondo por dos goles o más."Tenemos 90 minutos mágicos para hacer historia y conseguir nuestro objetivo", valoró la preparadora blanquiazul. Respecto a si su futuro en el equipo depende del ascenso a la máxima categoría, Ferreras precisó que ella cuenta con seguir y, de hecho, dijo que la renovación automática ya la tiene por haber conseguido los objetivos estipulados para su continuidad, puesto que el ascenso no es imprescindible para seguir en el Depor Abanca."Quiero estar aquí pase lo que pase. Si no da para conseguir el objetivo, analizaremos lo que podemos mejorar y seguiré con más ilusión, si cabe, que el primer día. Estoy encantada. El club ha puesto a mi disposición todos los recursos que ha podido. Me siento deportivista ahora mismo y quiero estar aquí tiempo", manifestó.