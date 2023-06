Laura Pérez: "La eliminatoria da un poco de vértigo porque el ascenso está más cerca que nunca"

La jugadora del Granada CF femenino, Laura Pérez, hizo acto de presentación ante la prensa para ofrecer una comparecencia previa a la ida de la final de 'play off', que se disputará en Los Cármenes.

Empezó su intervención Laura comentando la posibilidad de que el Granada sea el tercer equipo, acompañando a Real Madrid y Barcelona, con baloncesto, primer equipo masculino y femenino en la élite. "No conocía este detalle, pero claro que se habla de estas cosas en el vestuario, es un motivo más para seguir tras el ascenso del primer equipo masculino, estamos ante la oportunidad de ascender y claro que sería ilusionante hacer ese triplete" comentó."

Sobre si la Copa de la Reina les ha mermado, Laura fue contundente al negarlo. "Creo que como ha dicho Roger antes, nos ha dado un plus de motivación y competitividad, si que es cierto que son partidos que sumas a las piernas, pero ante una final de 'play off' no creo nos vayan a pesar las piernas" destacando que se han enfrentado a grandes equipos de Primera sabiendo competir, así que "más que una merma, la Copa para nosotras ha sido gasolina", explicó.

Habló Lauri sobre si hay un poco de desesperación por conseguir ese ansiado ascenso que a las rojiblancas se les viene resistiendo en las últimas temporadas. "Te mentiría si te digo que no, jugadoras como Andrea, Noe, Vero, Lauri o yo, llevamos muchas temporadas aquí y nuestro objetivo desde que descendimos hace diez años siempre fue devolver al Granada a donde se merece", comentando que este 'play off' es "fruto del trabajo que hemos hecho, de la gente que ha venido a aportar y estamos ante una oportunidad única, da vértigo porque está más cerca que nunca, pero tenemos ilusión y ganas de disfrutarlo día a día", señaló la futbolista nazarí.

Personalmente, Lauri afronta el partido con "ganas de que llegue ya el sábado", pero a la vez "no quiero que pase". La delantera dijo que "son años intentando que llegue esta situación y son dos semanas preciosas, que tenemos que exprimirlas, disfrutarlas y donde deportivamente tenemos que competir".

Tuvo oportunidad Laura Pérez de destacar virtudes del rival, elogiando a las jugadoras coruñesas. "El Dépor tiene una personalidad e identidad muy marcada, con algunas de las mejores jugadoras de liga en sus filas, va a ser un partido muy disputado donde el que menos errores cometa se llevará el partido", recalcando que espera "dos equipos con mucha identidad y personalidad, donde se decida todo por detalles".

También hubo tiempo para recordar ese empate a dos en liga regular ante el Dépor en La Coruña en el que se desaprovechó una amplia ventaja y del que han sacado aprendizaje. "De todo se aprende, la liga nos ha servido para vivir experiencias de todos los colores. En especial ese partido dolió, porque fuimos superiores y se nos escapó en la segunda parte. El equipo aprendió, ya que les hizo daño el gol encajado en la primera parte, faltándole gasolina en el tramo final", aclaró.