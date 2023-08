Oficial: Lucas Boyé ya es nuevo jugador del Granada CF a todos los efectos

El Granada CF ha confirmado oficialmente el fichaje de Lucas Boyé como nuevo jugador para las próximas cuatro temporadas. El fichaje del argentino era un secreto a voces desde que llegó a la ciudad el lunes a primera hora de la tarde tal y como desveló Granada Hoy. Tras el acuerdo entre ambas partes, pasará a formar parte de la plantilla de Paco López que cuenta así con un nuevo efectivo para la delantera.

Boyé dice así adiós al Elche, donde ha disputado un total de 96 encuentros de liga entre Primera y las tres primeras de Segunda de la actual campaña, anotando 22 goles. Potente en lo físico, se convertirá en la referencia ofensiva gracias a su buen juego de espaldas y capacidad rematadora. Por su estilo de juego, permitirá a Uzuni jugar con más libertad pues el de San Gregorio centrará la atención de los centrales rivales.

Acuerdo

Según publicó Onda Cero Valencia, Granada y Elche llegaron a un acuerdo por la mañana de este martes por el 70% de sus derechos, reservándose el Elche un porcentaje y una cláusula de venta o recompra en caso de que llegue una oferta de diez o más millones de euros durante su contrato con el equipo que juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Además, han fijado variables en función del rendimiento del ariete de 1,83 metros y 26 años de edad.

Con la incorporación de Boyé, el técnico de Silla ve incrementado el potencial ofensivo de su equipo, una necesidad imperiosa sobre todo tras la ‘espantada’ de Samu una vez hecha efectiva su cláusula de rescisión tras la disputa del primer encuentro de liga ante el Atlético de Madrid. No obstante, en la hoja de ruta, como le gusta a decir a los máximos responsables de la entidad, estaba el firmar a un delantero con más experiencia al no contar con el israelí Shon Weissman, que aún no ha encontrado destino pero con el que no se cuenta. Y eso que el club desembolsó nada menos que cuatro millones desde que fue firmado en el pasado mercado invernal, en una operación que ha resultado ser un fracaso para las arcas rojiblancas.